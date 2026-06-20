2026年6月20日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京王線の旅。

旅人は、田山涼成。

京王線

新宿から京王八王子・橋本・高尾山口を結ぶ路線。

通勤通学はもちろん、多摩動物公園や高尾山など身近な行楽地への交通手段として1日175万人に利用される人気の路線です。

今週の旅人：田山涼成

1951年8月9日生まれ。愛知県名古屋市出身。

俳優として舞台・テレビドラマ・映画と精力的に活躍。

演技の幅が広く、持ち前の温厚な人柄から影のある悪役まで演じます。

おじゃましたところ 分倍河原駅 爺ヤンのブルーベリー畑 府中駅 医食屋nobu。大國魂神社神宮エミさん 多磨霊園駅 星星峡 つつじヶ丘駅 きたるは 代田橋駅 納戸 医食屋nobu。大國魂神社神宮エミさん星星峡きたるは納戸

住宅街の中に、テニスコート7面分の畑！時期ごとに38種のブルーベリーの摘み取り体験

【最寄駅】

京王線「分倍河原駅」より徒歩約12分

JR南武線「西府駅」より徒歩6分

【所番地】東京都府中市本宿町1-1-13

【営業時間】9:00〜17:00

【営業日】水・土・日

※完全予約制です。

※2026年は7月29日までの営業です。（※ブルーベリーがなくなり次第営業終了です）

【ホームページ】https://izm-bf.tokyo/blueberryfarm

【Instagram】https://www.instagram.com/jiiyanblueberry/?hl=ja

大國魂神社の隣！「旨い料理ありません」と宣言する、野菜にこだわるスープカレー

【最寄駅】京王線「府中駅」より徒歩5分

【所番地】東京都府中市本町1-1-21 CC-BASE 1F

【営業時間】12:00〜19:30（L.O.19:00）

【定休日】月

【ホームページ】https://ishokuya-nobu.jimdosite.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/ishokuyanobu/

創建は西暦110年！ 1900年を超える歴史を誇る神社 御神木は、本殿裏にある大イチョウです。

【最寄駅】京王線「府中駅」より徒歩5分

【所番地】東京都府中市宮町3-1

【電話番号】042-362-2130

【開門時間】

＜4月1日〜9月14日＞ 6:00〜17:00

＜9月15日〜3月31日＞ 6:30〜17:00

【ホームページ】https://www.ookunitamajinja.or.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/ookunitamajinja/

【X】https://x.com/ookunitama_

世界的バルーンアーティストが取り組む、バルーンドレスを使った「ダイバーシティプロジェクト」

【ホームページ】https://www.emijingu.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/emijingu/?hl=ja

メダカやフクロウがいるカフェ＆雑貨店 こだわり店主のアメチェのかき氷とは？

【最寄駅】京王線「多磨霊園駅」から徒歩7分

【所番地】東京都府中市若松町1-26-6

【電話番号】042-334-8208

【営業時間】11:30〜18:00（L.O.17:00）

【定休日】月・火・不定休あり

※月曜日が祝祭日の場合は、火曜日・水曜日が休みとなります

※Instagramにて営業日の確認をお願いします。

【ホームページ】https://www.seiseikyo.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/cafe_seiseikyo/

食べ物ばかり描くイラストレーターが手掛ける凝りに凝ったデザインの食器。干支が描かれた皿の仕掛けとは？

【最寄駅】京王線「つつじヶ丘駅」から徒歩3分

【所番地】東京都調布市西つつじヶ丘3-23-3

【営業時間】11:00〜19:00

【定休日】水

【ホームページ】https://inacco.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/kit.alpha26/

【オンラインストア】https://inacosara.com/

代田橋の沖縄タウンにあるジョージア料理が楽しめる立ち飲み店。 8000年前の製法で作られたワイン！

【最寄駅】京王線「代田橋駅」から徒歩5分

【所番地】東京都杉並区和泉1-3-15 市場入口

【電話番号】070-6469-6908

【営業時間】17:30〜23:00

【定休日】水

【Instagram】https://www.instagram.com/nando.gallery_den5/

【備考】料理のメニューは日替わりです。準備できる食材やその日の気分で変わります。