田山涼成が京王線でぶらり途中下車の旅
2026年6月20日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京王線の旅。
旅人は、田山涼成。
京王線
新宿から京王八王子・橋本・高尾山口を結ぶ路線。
通勤通学はもちろん、多摩動物公園や高尾山など身近な行楽地への交通手段として1日175万人に利用される人気の路線です。
今週の旅人：田山涼成
1951年8月9日生まれ。愛知県名古屋市出身。
俳優として舞台・テレビドラマ・映画と精力的に活躍。
演技の幅が広く、持ち前の温厚な人柄から影のある悪役まで演じます。
おじゃましたところ
分倍河原駅爺ヤンのブルーベリー畑
府中駅医食屋nobu。大國魂神社神宮エミさん
多磨霊園駅星星峡
つつじヶ丘駅きたるは
代田橋駅納戸
爺ヤンのブルーベリー畑（分倍河原駅）
住宅街の中に、テニスコート7面分の畑！時期ごとに38種のブルーベリーの摘み取り体験
【最寄駅】
京王線「分倍河原駅」より徒歩約12分
JR南武線「西府駅」より徒歩6分
【所番地】東京都府中市本宿町1-1-13
【営業時間】9:00〜17:00
【営業日】水・土・日
※完全予約制です。
※2026年は7月29日までの営業です。（※ブルーベリーがなくなり次第営業終了です）
【ホームページ】https://izm-bf.tokyo/blueberryfarm
【Instagram】https://www.instagram.com/jiiyanblueberry/?hl=ja
医食屋nobu。（府中駅）
大國魂神社の隣！「旨い料理ありません」と宣言する、野菜にこだわるスープカレー
【最寄駅】京王線「府中駅」より徒歩5分
【所番地】東京都府中市本町1-1-21 CC-BASE 1F
【営業時間】12:00〜19:30（L.O.19:00）
【定休日】月
【ホームページ】https://ishokuya-nobu.jimdosite.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/ishokuyanobu/
大國魂神社（府中駅）
創建は西暦110年！ 1900年を超える歴史を誇る神社 御神木は、本殿裏にある大イチョウです。
【最寄駅】京王線「府中駅」より徒歩5分
【所番地】東京都府中市宮町3-1
【電話番号】042-362-2130
【開門時間】
＜4月1日〜9月14日＞ 6:00〜17:00
＜9月15日〜3月31日＞ 6:30〜17:00
【ホームページ】https://www.ookunitamajinja.or.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/ookunitamajinja/
【X】https://x.com/ookunitama_
神宮エミさん（府中駅）
世界的バルーンアーティストが取り組む、バルーンドレスを使った「ダイバーシティプロジェクト」
【ホームページ】https://www.emijingu.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/emijingu/?hl=ja
星星峡（多磨霊園駅）
メダカやフクロウがいるカフェ＆雑貨店 こだわり店主のアメチェのかき氷とは？
【最寄駅】京王線「多磨霊園駅」から徒歩7分
【所番地】東京都府中市若松町1-26-6
【電話番号】042-334-8208
【営業時間】11:30〜18:00（L.O.17:00）
【定休日】月・火・不定休あり
※月曜日が祝祭日の場合は、火曜日・水曜日が休みとなります
※Instagramにて営業日の確認をお願いします。
【ホームページ】https://www.seiseikyo.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/cafe_seiseikyo/
きたるは（つつじヶ丘駅）
食べ物ばかり描くイラストレーターが手掛ける凝りに凝ったデザインの食器。干支が描かれた皿の仕掛けとは？
【最寄駅】京王線「つつじヶ丘駅」から徒歩3分
【所番地】東京都調布市西つつじヶ丘3-23-3
【営業時間】11:00〜19:00
【定休日】水
【ホームページ】https://inacco.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/kit.alpha26/
【オンラインストア】https://inacosara.com/
納戸（代田橋駅）
代田橋の沖縄タウンにあるジョージア料理が楽しめる立ち飲み店。 8000年前の製法で作られたワイン！
【最寄駅】京王線「代田橋駅」から徒歩5分
【所番地】東京都杉並区和泉1-3-15 市場入口
【電話番号】070-6469-6908
【営業時間】17:30〜23:00
【定休日】水
【Instagram】https://www.instagram.com/nando.gallery_den5/
【備考】料理のメニューは日替わりです。準備できる食材やその日の気分で変わります。