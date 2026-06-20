元フジテレビでフリーアナウンサーの小島奈津子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。元日本テレビでフリーアナウンサーの松本志のぶ（56）との再会ショットを公開した。

「2026.6.19 局はお隣でしたが！同期入社の#松本志のぶ アナ」と松本との再会ショットを披露した。

「先日、一緒にお仕事?の→なんと初めて2人でゴハン 局は違えど、同じ時代を駆け抜けてきた同志」と小島。「日テレはこうだった！フジはああだったなど あんなハナシ、こんなハナシ、、やっぱりハナシは尽きないよね 驚くのは、志のぶちゃん、全くお変わりなく、、、いや、お変わりなさすぎる！！どうしたらそんなに若くいられるの〜？！」とつづった。

松本も自身のインスタグラムで小島とのショットを投稿。「なっちゃんと。92年入社組の、局は違うけれど大切な同期。実はこれまであまり一緒になったことはないのだけれど、いつも気にして見ていたからかな。不思議なことに、ずーっと一緒にいたような存在なのです」と関係性に言及。「既に3週間以上前のことですが、仕事で一緒になって、そのままご飯へGO！人生経験は１年先輩のなっちゃん。娘さんは既に大学生で、母としてもアナウンサーとしても、話は楽しいだけじゃなくて参考になるわ勉強になるわっ。ありがたやー」と記した。

「この日はなっちゃんオススメのお蕎麦屋さんへ。池波正太郎さん推奨の海苔焙炉（ほいろ）初体験！炭でほんのりと温められた海苔は、パリッと香ばしくてとんでもなく美味。動画を撮っているときのなっちゃんのさり気ないアシスト振りも、流石なのです」とプライベートでの食事を報告した。