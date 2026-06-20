サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で１次リーグF組の日本代表は２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイでの第２戦でチュニジアと対戦する。

会場地のメキシコ・モンテレイは日本サッカー界にとって思い出の地であり、勝てば決勝トーナメント進出に前進する試合を日本はどう戦うべきか。Ｗ杯の現地取材が今回で１２度目となるサッカージャーナリスト・石川聡さんが展望する。（デジタル編集部）

Ｗ杯第２戦は日本の「鬼門」

初戦で強豪オランダに追い付いての引き分けという成果を上げた日本が第２戦で顔を合わせるのは、スウェーデンに1−５というショッキングな大敗を喫したチュニジア。現在のチーム状況、これまでの実績を考えれば、必ず勝利したい試合だ。

ただ、第２戦は日本にとって“鬼門”でもある。過去７度の参加で通算７勝を挙げているが、第２戦で勝ったのは一度だけ。２００２年日韓大会でロシアを1−0と破り、ワールドカップ（Ｗ杯）史上初勝利を手にしたロシア戦だ。

前回のカタール大会は、初戦でドイツを逆転で2−1と倒しながら、次の試合でコスタリカに0−1と足元をすくわれた。ドイツ戦から先発５人を入れ替えての結果に、森保一監督は「ターンオーバー（選手の大幅な入れ替え）に関して全く後悔していない」と潔かったが、チュニジア戦ではどのような選手起用で臨むか。試合前日の１９日の記者会見では「（オランダ戦から先発を）何人替えるか分からない。きょうの練習を見て決めたい」と明言を避けた。

いずれにしても、チュニジア戦は「オランダ戦と全く違う戦いになる」（中村敬斗）だろう。引いて守る相手に対し、ボール保持の時間が長くなるはず。焦れずに根気よく続ければ、必ず突破口は見えるだろう。８９分に同点としたオランダ戦しかり。大会直前に行われたアイスランドとの国際親善試合も、相手の堅守に手こずりながら、８７分に小川航基が決勝点をもぎ取った。

強豪に逆転勝ちした前回大会のドイツ戦やスペイン戦、昨年10月のブラジル戦などの成功体験によって、最後まで諦めないで戦い続ける姿勢が選手たちに浸透している。堂安律の「メンタリティー的に非常に成熟したチームになっている」という評価も、説得力がある。

その意味ではチュニジア戦の勝利が1次リーグ突破に向けてはもちろん、日本代表がもう一皮むけるためにも重要な戦いになると思う。まずは先制点、それも早い時間に取ることができれば理想的だ。

対するチュニジアはスウェーデンに大敗後、すぐさまサブリ・ラムシ監督を解任し、フランス人のエルベ・ルナール氏を新監督に呼び寄せた。前回大会はサウジアラビアを率いて、優勝したアルゼンチンに初戦で逆転勝ちするという快挙を成し遂げた。今回のアジア最終予選でも日本と対戦しており、前日記者会見で「日本の強さも弱点も分かっている」と語った。

この指揮官が、スウェーデン戦で意気消沈したチームをどこまで立ち直らせることができるのか。チームに合流して数日間では、できることは限られる。まずは選手たちの気持ちを奮い立たせることが重要。「一体となって戦う」「一つになって進む」と団結力を強調するモチベーターとしての手腕が注目される。

余談だが、この試合はＷ杯史上、記念すべき通算１０００試合目になるという。「歴史にふさわしい試合をチュニジアと繰り広げたい」と森保監督。きちんと対戦相手の名前を出すところに、指揮官のリスペクトの心がのぞいた。

また開催地のモンテレイは、日本サッカーにとっても忘れがたい場所だ。スタジアムこそ違うが、１９８６年６月１２日、この街で行われたＷ杯メキシコ大会の１次リーグ、スペイン対アルジェリア戦で、高田静夫さんが日本人として初めてW杯の主審を務めたのだ。試合はスペインが3−0で快勝。同日、メキシコシティーに戻る飛行機内で、私のことをスペインに勝利をもたらした試合の主審の同胞と見た大勢の同国サポーターから大喝采を浴びたのも、今は懐かしい思い出だ。

先日、スウェーデン対チュニジアの取材でモンテレイを訪れた際に、ホテルのスタッフは日本戦が行われる20日に多くの日本人の予約が入っていると話していた。試合日も次の日も、ブルーのレプリカユニフォームをまとった多数の日本人サポーターが街に目立つことだろう。日本代表が素晴らしいプレーを披露して勝ち、地元の人々から温かく接してもらえるように願っている。

いしかわ あきら サッカー専門誌記者としてキャリアを始め、サッカーに特化した編集、執筆の道を歩んできた。ＦＩＦＡワールドカップ取材は１９８２年スペイン大会から続き、今回が１２度目。