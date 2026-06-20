◇プロ野球セ・リーグ 中日3-2巨人（6月19日、東京ドーム）

去年9月13日の阪神戦以来のスタメン出場となった巨人の増田大輝選手。中日の先発、金丸夢斗投手から3安打、プロ初の猛打賞を記録しました。

「勝てたら最高やった。勝てないと意味がないですね」としながらも、プロ初の猛打賞にはうれしそうな様子。久々のスタメンでしたが、「緊張はありましたけど、自信はありました」とキッパリと口にしました。

「（今季は）試合の打席に立ってないので、状態がいい（かは分からない）。練習は納得いくというか、状態がいいかなという感じはありました。1本目が出てくれたので、2、3打席目はすごい気持ちは楽に打席に立てることはできました」

5月28日に1軍に昇格するも、出番も少なくベンチで声を出す日々が続きました。そんな中でもモチベーションを保てていたのは亀井善行コーチからもらったある言葉でした。

「スーパーサブのおまえもレギュラーなんやで」

数年前にベンチを温めることが多くなった増田選手に亀井コーチがかけた言葉。亀井コーチもまた、この言葉を「史上最高のユーティリティープレーヤー」として知られる木村拓也さんからもらいました。

野球は9人でするスポーツですが、その9人以外にもいわゆる“職人”と言われるサブプレーヤーがいなければ、成り立たないと言っていいほど、大事な存在です。内野も外野も守れて、足も速い、増田選手は「スーパーサブ」としての誇りを胸に毎日、試合に臨んでいます。