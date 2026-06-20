女性アナウンサーといえば、清楚で落ち着いたイメージを思い浮かべる人も多いだろう。しかし近年、ローカル局のアナウンサーたちのSNSでの“あざとかわいい”投稿が大きな注目を集めている。

静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサー（23）は6月18日までに自身のInstagramを更新し、《熱海〜湯河原散歩 とろろご飯に滝に温泉に…満喫しました》と投稿。ブルーのワンピース姿で食事を楽しむショットや、湯河原の街並みを散策する姿を公開した。

さらに、ショルダーバッグを斜めがけにして両手を頭に添えた写真では、体のラインが際立つ姿も披露し、《ぶち可愛い》《世の中にこんな可愛い娘いるんやな》といった声が寄せられている。

「佐々木アナは早稲田大学を卒業後、2025年に静岡朝日テレビへ入社。現在は同局の『とびっきり！しずおか 土曜版』『とびっきり！しずおか 日曜版』などを主に担当しています。

彼女のInstagramを見ると、ノースリーブの“ぴたぴた”ニットなど、体のラインが出やすい服を着用したプライベートショットが頻繁に登場します。ニットは素材の特性上、ボディラインが強調されやすいため、結果としてスタイルの良さが際立つ写真になっているのでしょう。

そうした投稿はたびたびネットニュースでも取り上げられており、《とんでもない逸材》といった声も上がっています。本人が“あざとさ”を狙っているかは分かりませんが、視聴者の目を引くSNS活用になっていることは間違いありません」（芸能関係者）

こうしたSNS発信で注目を集めるローカル局アナはほかにもいる。

広島県福山市出身で、2024年にテレビユー山形へ入社した佐藤真優アナウンサー（24）は、5月8日のInstagramで音楽フェス「JAPAN JAM」を訪れたことを報告。ウエストがのぞく私服姿や、かき氷を頬張る様子、食事風景の動画などを公開したのだが……。

「白いTシャツにデニムというラフな装いでしたが、Tシャツの胸元がかなりパツパツになっており、SNS上で大きな反響を呼びました。投稿には《真優ちゃんめんごすぎっ》《TWICEのチェヨンに似てる》といった声が寄せられ、ネットニュースでも取り上げられるなど話題に。ただ、反響の大きさを受けてか、当該投稿はその後削除されています」（前出・芸能関係者）

なぜ近年、ローカル局アナによるこうしたSNS発信が目立つのだろうか。

「ローカル局のアナウンサーは、キー局と比べてSNS運用の自由度が高いケースが少なくありません。もちろん局ごとにルールは異なりますが、広報活動の一環として個人アカウントの運用を局が後押ししているケースもあります。

いまやSNSは番組や局を知ってもらうための重要な入り口となっています。アナウンサー個人にファンがつけば、その人が出演する番組にも興味を持ってもらえるため、局にとってもメリットが大きいんです。

また、全国放送への出演機会が限られるローカルアナウンサーにとっては、自らの魅力や人柄を発信できる貴重な場でもあります。今はアナウンサーも“個の時代”。SNSで注目を集めたことをきっかけに、写真集の発売や全国番組への出演、フリー転身後の活躍につながるケースも増えています。

そのため最近は、単に仕事の告知をするだけでなく、私服姿や旅行中のオフショット、スタイルの良さが伝わる写真などを織り交ぜるアナウンサーも増えています。アイドルやインフルエンサーの発信手法に近い部分もあり、親近感と特別感を同時に演出する“あざとい見せ方”が支持を集めているのでしょう」（前出・芸能関係者）

実際、SNSをきっかけに全国区の人気を獲得したローカル局の女性アナやキャスターもいる。

「ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）は、タイトなファッションを取り入れた投稿が話題となり、昨年には『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場。Instagramのフォロワー数は32万人を超えるなど、高い人気を誇っています。

また、2021年までNHK静岡放送局で気象情報を担当し、“美人すぎる気象予報士”として知られる吉井明子さん（45）も、Instagramでボディラインが際立つニット姿をたびたび公開。SNS上では“第二の竹中アナ”との声も上がっています」（前出・芸能関係者）

局アナという肩書にとどまらず、一人の発信者としてファンを獲得する――。ローカル局アナたちのSNS戦略は、テレビ業界における新たな人気獲得術になりつつあるようだ。