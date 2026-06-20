シスメックスが公式サイトで発表

フィギュアスケート女子で2023年全日本選手権4位の上薗恋奈が、シスメックスと所属契約を結んだ。19日に同社が発表。新シーズン目前の朗報に、ファンからは歓喜の声が続出した。

シスメックスは19日、公式サイトなどで「上薗恋奈選手と所属契約を締結したことをお知らせします」と発表した。

上薗も「このたび、シスメックスに所属させていただけることになりました。 大好きで尊敬している先輩方と一緒の所属先になることができ、とても嬉しく思っています。 私も先輩方に続いていけるように精一杯頑張っていきます」とコメントを寄せている。

16歳の上薗は2023年に全日本ジュニア選手権3位、全日本選手権4位、2024年世界ジュニア選手権では銅メダルを獲得。シスメックスには現役を引退した坂本花織さん、三原舞依さんもアンバサダーとして所属している。

フィギュアスケートの新シーズンは7月1日にスタート。開幕直前の朗報に、ファンも歓喜の声を上げる。Xには、「え…上薗恋奈ちゃんがシスメックスに？！やったーー！応援しよ」「キャラの違う素晴らしいシスメックススケーターの誕生ですね 喜ばしい」「上薗恋奈ちゃん 今のシングルの中で1番すきーっ」「上薗さんおめでとうございます。 ファイトー！」などと祝福のコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）