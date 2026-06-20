「自衛隊に行く子は経済的に厳しい」立憲・古賀“炎上発言”に自衛隊出身芸人やす子の“反応”

これぞ立憲クオリティー

立憲民主党の古賀千景参院議員（59）が大炎上している。

６月15日の参院決算委員会で防衛省の広報活動について質疑するなか

「自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが（自衛隊に）行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」

と発言。その後

「失礼しました。訂正します」

と撤回したが、それで収まるハズがない。“職業差別”とも受け取られかねない発言に、各方面から批判が殺到している。

17日になって立憲は水岡俊一代表の名前で

「自衛官及びその家族、関係者の心情に配慮を欠くものであり、国民の誤解を招く結果となった。本人は発言を直ちに撤回の上、謝罪し、深く反省しているが、その責任は極めて重い」

と断罪。古賀氏に対しては幹事長から厳重注意が行われ、文教科学委員会における筆頭理事の職を解任したと報告した。これにはネット上で

〈（処分が）軽すぎる〉

〈辞任しろ〉

といった厳しい声も飛び交っている。

高市早苗陣営の「ネガキャン動画疑惑」で野党が攻勢を強める中での“特大失点”。テレビ局関係者は

「政治記者の間では『これぞ立憲クオリティー』と嘲笑されていますよ。反対に高市首相としては敵失にニンマリでしょう」

と話す。

そんななか、芸能界では自衛官出身芸人のやす子（27）の立ち回りが注目された。

保護猫『アビシ』を飼い始め

しかし、彼女のＸでは古賀氏の発言は完全スルー。直近では６月16日午後７時46分ごろに関東圏で最大震度５強の地震があった際に、即座に寄り添うポストをして話題になったが、約２年前にフワちゃん（年齢非公表）からＸで暴言を受け、ただちに

〈とっても悲しい〉

と反応した時とは明らかに違う。やす子に近いお笑い関係者は本サイトの取材に対し、

「事務所や先輩芸人とも相談し、議論を招きそうなポストは控えることにしたそうです。彼女も思いのほか広がった“フワちゃん騒動”で疲弊していました。そのときの教訓から危ういネタには反応しないことを徹底しているそうです」

とウラ事情を明かす。

やす子は’17年、17歳のときに自衛隊に入隊。現在も年間30日の訓練を受けることで、有事や災害時に招集される即応予備自衛官として活動している。

’24年８月には日本テレビ系『24時間テレビ47』でマラソンランナーを務め、関連番組で生い立ちを回顧。２歳の時に両親が離婚し、母子家庭で育ち、パンの耳で飢えをしのぐなど、経済的に裕福とはいえない環境で育った。

高校卒業後、自衛隊に入ったのも金銭的な事情のため。やす子いわく

「就職しないといけない空気は小学生からわかっていた」

そうで、いざ入隊が決まると

「これでようやく好きなものが食べられる」

と思ったという。

だからこそ、古賀氏の炎上発言には思うことがあるに違いないが、さまざまな事情からあえて触れていないのだろう。前出のお笑い関係者によれば、

「やす子さんはフワちゃん騒動後の’24年10月から保護猫『アビシ』を飼い始め、いまや“猫ファースト”の生活を送っています。それまで働き通しで話題となることもありましたが、事務所と話して、休日もきちんともらっているそうです。最近『露出が減った』と言われていますが、これは働き方を変えたため。本人も保護猫と暮らすようになり『人生が変わった』と話しており、アビシとの穏やかな生活を一変させかねない炎上騒動はもうこりごりといったところでしょう」

と話す。

フワちゃんも女子プロレス「スターダム」の所属レスラーとして再スタートを切るなか、やす子も新たな生活スタイルを築いているようだ――。