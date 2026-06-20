「今日はボール球が多くて、状態が良くなかったね」

【もっと読む】小笠原慎之介が巨人入り、古巣中日“撤退”の深層…「ハナから獲得する気ゼロ」の臆測も

巨人OBの評論家・高橋善正氏がこう指摘するのは、19日の中日戦に先発した竹丸和幸（24）のことだ。

三回に石伊に一発を浴びるなど、5回5安打3失点。4四球を与える不安定な内容だった。

昨年ドラフトの1位で入団した竹丸は今季、新人ながら開幕投手を務めた。ここまで5勝をマークし、新人王争いでも有力候補の一人に挙がっているが、課題は右打者対策だ。

登板前日の6月18日時点で、左打者には92打席で85打数19安打、被打率.224、被本塁打0、30奪三振、与四死球6。一方、右打者には164打席で148打数37安打、被打率.250、5本塁打、33奪三振、与四死球12。被弾はすべて右打者で、ボール先行からストライクを取りにいって痛打されるケースも目立つ。右打者対策はアマ時代からの課題でもあった。

前出の高橋氏は、「開幕投手を任せられるくらいの素材であるのは間違いない」と評価したうえで、こう続けた。

「竹丸がもう一段上に行くためには、右打者の内角を攻め切ることです。今は外角中心の配球でカウントを悪くし、四球を出すか、甘く入ったボールを痛打されるケースが目立ちます。時にはボール球になってもいいから、内角に速い球を見せることも大事でしょう。でなければ相手打者から『内を攻めてこない』と見られ、外角の球にも踏み込まれてしまう。中日先発の金丸夢斗も、必ずしも右打者を得意としているわけではないでしょうが、竹丸に比べれば内角を使っている分、大ケガは少ない。内角を攻めるには、制球力と度胸がカギになる。捕手も含めて、しっかり対策を立てる必要があるでしょう」

2024年以来2年ぶりの優勝に向けた重要なピースとして、さらなる成長を遂げられるか。