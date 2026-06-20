北アフリカの地中海沿岸に位置するチュニジア。アラブと地中海、かつて統治していたフランスの文化が交わり、古代都市カルタゴの遺跡でも知られる国だ。21日に北中米W杯で森保ジャパンが対戦する相手だが、日本人にとって、なじみ深い国ではない。どんな国なのか。敵を知るには、まず彼らの体をつくる食文化からだ。そこで日刊ゲンダイは東京のど真ん中でチュニジア人夫婦が営む本格料理店に突撃。試合を前に“ガチチュニジアン”を食らい、彼らの正体を探った。

【怪情報】森保Jに不気味な逆風 チュニジアは「ここから本気」か…初戦の守備崩壊は前監督への“造反”だった？

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訪れたのは、東京メトロ日比谷線・東銀座駅から歩いて5分の「ラジュール タパス＆ワイン」。店主のハジリ・モラドさん（55）は開口一番、「今日はよろしくお願いします」と一言。流暢な日本語にいきなり驚かされた。聞けば、28歳からずっと日本で暮らしているという。

まずすすめられたのは唐辛子をベースにしたペースト状の調味料「ハリッサ」。チュニジアでは当たり前のように食卓に上る国民的調味料だ。

続いて運ばれてきたのが、前菜の「ブリック」。薄い皮でツナ、マッシュポテト、半熟卵を包んだ揚げ物で、ナイフを入れると、パリパリの皮の中から黄身がトロリ。ツナとポテトのうまみを、ハリッサのピリッとした辛さが引き締める。

メインは、チキンと野菜の「クスクス」だ。粒立ったペーストのように見えるが、実は小麦からつくられるパスタである。その上に骨付きチキンやパプリカ、ナスが豪快に盛られている。チキンはスプーンでほぐれるほどホロホロで、クスクスがすすむ、すすむ。

「味付けは全部、本場と同じ。ただ、辛い系のメニューだけ、少し控えめに。それくらいですね」

うまみと辛さを兼ね備えた料理が、彼らの強靱なフィジカルとメンタルを形成しているのかもしれない。

それにしても、モラドさんは何をきっかけに日本へやって来たのか。

「1歳上の兄が、国費留学生として東京大学に通っていたんです。それで兄を訪ねて初めて来日したのが26歳の時です」

当時の東京には、さまざまな外国料理店があったが、チュニジア料理店は見当たらなかった。

「だったら、自分がやったら面白そうだと。料理学校を出て、料理人をしていましたから」

2年の準備期間を経て再来日。地中海料理店でチュニジア料理を担当し、日本語も働きながら一から覚えた。2005年に新宿で自分の店を開き（18年に閉店）、銀座の飲食店で改めて腕を磨いた後、25年に現在の店をオープンした。

初戦スウェーデン戦の結果には大ショック

何を尋ねても陽気に答えてくれたモラドさんだが、サッカーの話になると、途端に表情が曇った。

「チュニジア人は、本当にサッカーが好きなんです。ご飯よりサッカーが先。サッカーを見てからご飯を食べるくらい」

W杯となれば、試合開始が午前3時でも、全国民がテレビにかじりつく。それだけに、初戦でスウェーデンに1-5と大敗したショックは大きい。

「スウェーデンは直前の親善試合で調子が悪かったから、ひょっとしたらと思っていたんですけど。試合後はもう誰とも話したくない気分でした。当日はテレビ局から取材依頼があったけど、反射的に断ってしまったくらい落ち込みましたよ」

21日の決戦では、どちらを応援し、どんな結果を望むのか。

「実は、全チームの中で一番応援しているのは日本なんです。大人として日本で生きてきた時間の方が濃い。仕事も家族も日本にある。国内にはチュニジア人コミュニティーなんてのもなく、いまでは友達の大半が日本人ですからね。ただ、母国への思い入れは捨てられない。だから1-1の引き分けで、両国とも第3試合に望みをつないでほしいです」

“敵を知ろう”と乗り込んだはずが、うまい料理を味わい、チュニジア人店主との交流を経て、帰るころには、すっかり両国を応援したい気持ちになっていた。

勝負は勝負だが、どちらもガンバレ！

（取材・文＝杉田帆崇／日刊ゲンダイ）