千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムの移転・新築計画で、にわかにドーム化案が浮上。プロジェクトの規模は一気に拡大しそうだ。

新球場の工費は1000億円…ロッテに「身売り説」再燃の可能性 親会社は過去最大1600億円の赤字

「ZOZOマリンは、ロッテが1992年に千葉に移って以来の本拠地。東京湾沿いにあるため、外野席などから海が見えたり、花火が上がったり、イベント感が感じられる球場ですが、一番の名物は風です。

穏やかな日は心地よい海風が感じられますが、しばしば風が強すぎて、初夏でも肌寒かったり、応援グッズや帽子を飛ばされたり、時には風で試合が中止になることも。風は当然プレーにも影響し、ホームラン性の当たりが風で押し戻されたり、平凡なフライを落としたり、変化球が異常な曲がり方をしたり、とりわけビジターの選手にとっては厄介な球場です」（フリーのスポーツライター）

海風は老朽化の原因にもなり、2023年頃に千葉市がスタジアム再整備の検討を本格化。当初は屋外案が有力だったが、近年の猛暑を考慮して球団がドーム化を要請し、方針転換してドーム化の検討方針が示された。熱心な応援で知られるファンも風には辟易としていたのか、ドーム化案には概ね歓迎ムードだったが、実現に向けたハードルは決して低くはない。ゼネコン関係者は言う。

「今のタイミングで、プロジェクトの規模が拡大するプランが示されたことは、かなりの驚きです。今回の整備予算は当初の屋外案で650億円程度でしたが、ドームなら軽く1000億円は超える。しかも、これはあくまでも現時点の数字です。定員は3万3000人程度で、プロ野球チームの本拠地としては小ぶり。収益性を見込んだ数字でしょうが、建設費の回収も込みですから、チケット代は相当上がるでしょう。

建設業界は原材料費や人件費がうなぎ上りの状況で、今後予算がどれだけ膨らむかは誰にも分かりません。開業目標は2034年ですが、建設業界は深刻な人手不足で、開業の遅延リスクも考えておく必要があります。

すでに全国各地でプロジェクトが暗礁に乗り上げるケースが続出。新国立競技場が大モメしたのは記憶に新しいですし、名古屋駅前の再開発事業は事実上ストップ状態。渋谷、新宿、池袋、札幌、博多など、見直しや白紙になったプロジェクトは枚挙にいとまがありません。

愛知県豊橋市ではアリーナ建設を巡って住民の意見が分かれ、市長選の争点になったり、住民投票が行われたりと、侃々諤々の議論が発生しました。中野サンプラザもずっとモメていて、区長選は毎回、推進派と反対派の激突です。そういった状況を踏まえると、今回の計画はかなり“攻めた”印象です」

また、その土地ならではのリスクもある。周辺の地理に詳しいライターの金子則男氏は、こう話す。

「新球場の建設予定地は幕張メッセの駐車場で、1999年にGLAYが20万人コンサートを開いた場所です。現在は隣にイオンモールとコストコがあり、週末はいつも渋滞していますが、さらに新たなスタジアムができたら、交通渋滞はいよいよ深刻になるでしょう。メッセのイベントも重なったら、一体、どうなるのか。

また、一帯はもともと埋立地なので、震災時の液状化リスクも指摘されています。東日本大震災では、球場がある千葉市美浜区や浦安市の一部が液状化して、地面が波打ったり、マンホールが浮き上がったりして、地盤の脆弱さが明らかになりました。

今回の事業は千葉市、球団、イオンが関わっていますが、千葉市全体がマリーンズ一色というわけではなく、関心の薄い市民は少なくありません。幕張地区は市の東端なので、幕張が栄えても恩恵を受けない市民が多いのも事実です。多額の税負担が生じれば、間違いなく反対運動が起きるでしょう」

前途多難だが、幕張にどんな“風”が吹くのか。