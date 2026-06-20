元日向坂46で女優の影山優佳（25）がサッカーW杯北中米大会で、ファンらの注目を集めている。スポーツ専門の動画配信サービス「DAZN」の現地レポーターとして試合を伝えつつ、日本代表の練習などを連日取材し、コンディションチェックをしたり、豊富なサッカー知識を活かした分析コメントで高評価を得ているというのだ。

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「6月15日のオランダ戦では声がかすれるほどのガチの応援が話題になり、『アイドル忘れた表情』『最高』『本物』といったコメントが多数寄せられていました。芸能界屈指のサッカー通といえば、小柳ルミ子さんが有名ですが、若い世代には影山さんの人気、知名度が上回っているように見えますね」

とは、スポーツ紙デスク。

「なにしろ、5歳から選手としてボールを蹴り、小学生の時に地元クラブで男子のなかで女の子ひとりという環境でプレイしていた経験のみならず、W杯は2002年の日韓大会からスタジアムで観戦していて、2022年カタール大会では試合分析や選手情報に詳しい『ガチ勢』としてその名を知らしめた。全64試合を観戦し、戦術眼でスタメン予想を次々的中させるなどして、あの元日本代表FW本田圭佑さんに『確実に僕よりサッカー見てるっていうことなんで』と言わしめたのは有名な話。サッカー4級審判員の資格を持っていたりもする。元アイドルのルックスと知名度は勿論、ピッチリポーター経験も豊富ですし、SNSなどでの発信も表現が豊かと評判なのですから、ルミ子さんの次は影山さんで決まりでしょう」（同）

■「Qさま」では宇治原、カズレーザーに勝利！

当地からのインスタグラムも話題で、《唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました》として、なでしこジャパンのMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）とDF清水梨紗（リバプール）に囲まれ、3人で撮ったショットをこのほど公開すると、すぐに報道されて、

《勝利の女神さんたちですよね》といった、フォロワーのコメントとともに伝えられた。

「しかも名門の筑波大付属高出身で、アイドル活動を2年間休止した際に東大文科一類を受験予定だったことでも知られています。受験は体調不良により断念しましたけど、2023年5月放送のクイズ番組『クイズプレゼンバラエティーQさま！！』（テレ朝系）で京大卒の宇治原史規さんをはじめ、石原良純さんやカズレーザーさんといったインテリタレントに勝ち、史上最年少優勝を果たしています。恵まれたルックスに知性、さらに行動力や前向きさを持ち合わせているんです」（芸能プロ関係者）

W杯で世界の若い、新星たちが輝きを放つように、日本の芸能界からも、才能豊かなタレントが活躍しているようだ。

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何かと「出来る子キャラ」が目立つが、その下地には相当なものがあるようだ。関連記事【もっと読む】影山優佳は寝る間も惜しんで「好き」を突き詰めるストイックな才女…では、本人のストイックぶりについて伝えている。