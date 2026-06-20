板倉滉がチュニジア戦に向けて意気込んだ

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節のチュニジア戦に向けて前日練習を行った。

練習後に取材に応じたDF板倉滉は、異例の条件が重なる試合に向けて力強く言い切った。

「そういう時っていうのは、やっぱ日本の方が強いと思う」

現地では雷雨に見舞われ、練習場への移動では渋滞も発生した。それでもポリスエスコートの協力もあり、「ストレスは全くない。思ったよりも涼しい中でできたんで、非常にいいトレーニングができた」と振り返った板倉。対戦相手のチュニジアは監督交代直後となる。「自分自身もチームも対戦したことのある監督。監督が変わったタイミングっていうのは、もう一度チームとして引き締まる」と警戒しつつ、「想定できるところの準備はしている。それを自信を持って明日ピッチで出すだけ」と力を込めた。

試合は現地時間で22時と遅い時間帯でのキックオフとなる。板倉は「22時が難しいわけではなくて。天候だったりとか、そういった面での難しさももちろんあると思いますけど、相手も同じ」と条件面に言及し、「そういう時はやっぱり日本の方が強いと思う。今まで準備してきたものを自信を持って出せれば」と頼もしい言葉を口にした。

夜遅い試合への準備についても不安はない。自チームでも経験している選手が多いとし、「そこまで変に意識することはない」と強調した。昼食前後に体を起こすためのストレッチを入れるなど、「ここまでやってることが染みついている。気にせずやりたい」と自然体を貫く構えだ。

離脱したMF遠藤航のユニフォームをベンチに掲げる予定があるかを問われると、「まだわからないです。明日見てみてください」と語るにとどめた。いかなる状況にも言い訳はしない。「どんな天候であってもやるだけ」。入念な準備への手応えを胸に、重要な第2節へと向かっていく。（FOOTBALL ZONE編集部）