イタリアにはワインやチーズ、スポーツカーといった世界的逸品が数多くあるが、サッカーにおけるゴールキーパーも“メイド・イン・イタリー”の名産物といえるだろう。

【写真】外国人選手、しかもGKというポジションにして異例の全国紙1面を飾ったことも

06年ドイツW杯を制し史上最高GKの1人とされるジャンルイジ・ブッフォンを筆頭に82年スペインW杯優勝の球聖ディノ・ゾフやW杯の1大会無失点記録を誇るワルテル・ゼンガ、そして現代表主将にしてプレミアリーグの強豪マンチェスター・Cの正GKジャンルイジ・ドンナルンマなど数え上げればきりが無い。

正確なロングフィードがカウンター攻撃の起点に

日本代表の正守護神、鈴木彩艶（23）はGK王国イタリアに乗り込んだ最初の日本人GKだ。セリエAの名門パルマのゴールを預かるGKとして2シーズンを戦い抜いた鈴木を現地はどう評価しているのか。



ワールドカップに出場する日本代表の正GKを任された鈴木彩艶 ©JMPA

24年夏にシントトロイデン（ベルギー）から移籍してきた鈴木は、24-25年シーズンの開幕戦に先発し欧州5大リーグデビューを果たした。入団当初こそ新天地の仲間たちとの連係不足やイタリア流守備のディテールに戸惑う点がやや見られたものの、練習の虫である彩艶はすぐに順応。

PKを止めて勝利の立役者となったジェノア戦はじめ、ゴールを守りつつチームに勝ち点をもたらす彩艶はリーグ戦37試合出場57失点の成績でチームの1部残留に貢献した。特に正確なロングフィードはカウンター攻撃の起点としてチームの大きな武器の1つになった。

だが、飛躍を誓った2年目の鈴木を災厄が襲う。昨秋11月上旬のミラン戦で左手中指と舟状骨を骨折。実に4カ月も欠場を強いられた。

北中米W杯を控えたシーズンだけに周囲の不安は大きかったが、鈴木は負傷後、即座に考えを切り替えポジティブに復帰への逆算を始めた。今年春の復帰後、現地紙の取材に語ったところによれば、日本での手術とリハビリを終えてパルマに戻ったとき、チームメイトたちがサプライズでおかえりパーティを催してくれたという。

筆者は復帰直前の3月下旬、DAZN JAPANのイタリア現地取材コーディネートで鈴木彩艶と接する機会があった。

グラウンドの外での日本代表守護神はつねに朗らかで、パルマ市内中心街での撮影では、彩艶の巨躯にめざとく気づいた地元の老若男女の求めに応じて気さくにセルフィーやハグを交わした。

子供はもちろん、年配のファンから「頑張れよ」、「頑張って頂戴ね」と応援され、柔和な笑顔で応じた彩艶。長年イタリアサッカー界を取材しているが、年少ファンはともかく地元の年長者からも慕われる日本人選手は珍しい。それだけ彼の人柄が尊重されているのだろう。

どちらを優先起用すべきかという議論も現地でヒートアップ

ただし、骨折からの実戦復帰は苦いものだった。

3月14日、アウェーでのトリノ戦で先発復帰も試合開始直後のミスからの失点を皮切りに合計4ゴールを喫して1-4の大敗。さらに翌週末のクレモネーゼ戦でも2失点を献上し、連敗を喫した。鈴木は大手スポーツ紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』を初めとする地元メディアから「何ともおぞましい復帰ゲーム。ホラー映画のようだ」と辛辣な批判に晒された。

ザイオン不在の間、クリーンシートを連発していた同僚の第2GKエドアルド・コルヴィとどちらを優先起用すべきかという議論も現地でヒートアップ。1歳年上のコルヴィはパルマ出身でクラブの下部組織育ちのいわば生え抜きだけに地元の心情的支持は傾いた。29年夏まで契約を残す鈴木だが、外国人助っ人である以上不要論も囁かれた。

パルマの監督カルロス・クエスタは「我々のチームのポジション争いは健全な競争状態にある」と論争を諌めつつ、鈴木への変わらぬ信頼を強調した。指揮官の信頼に応えるべく、ザイオンは抜群の反射速度に磨きをかけ安定感を取り戻すと、終盤のウディネーゼ戦とピサ戦で2戦連続完封。2シーズン連続残留の原動力となり、弱冠23歳ながらGK王国イタリアで“注目すべき才能ある若手キーパー”という定評を固めた。リーグ戦終了後、インテルやアストン・ヴィラ（英国）といった強豪クラブが獲得へ熱視線を注ぐまでになっている。

“パルマでGKとして成功する”ことの意味

「いいゴールキーパーは、自分だけの“コンセプト”を持っているものだ」

パルマ郊外に住むGKコーチ、エルメス・フルゴーニは穏やかに述べる。

77歳の喜寿を越えたフルゴーニは、90年代のパルマでブッフォンを発掘、指導したことで知られる名伯楽だ。日本にも縁深く、旧知のマッシモ・フィッカデンティ監督に請われ、2014年にはFC東京でも指導した。かつてパルマに留学していた若き日の川島永嗣（元日本代表）も師事し、その後も教えを請う日本人GKが絶えない。元日本代表GK権田修一（ヴィッセル神戸）もオフを利用し定期的にコーチングを受けにパルマへ通う1人だ。

現在はパルマ市郊外で10代の選手を育てるGK専門スクールを主宰するフルゴーニは、愛して止まない古巣での鈴木のプレーぶりに満足している。

「若いGKは成長するために毎日の練習の中身と、それをどう組み立て実践していくかが大事。フィジカルも強靭なようだし、ザイオンにはこの先もっともっと素晴らしいキーパーになれるだけのポテンシャルがあると思うよ」

“パルマでGKとして成功する”ことには決して小さくない意味がある。

パルマはブッフォン以外にも、90年代に活躍し94年アメリカW杯で優勝したブラジル代表クラウディオ・タファレルや00年代前半に中田英寿の同僚だったフランス代表セバスティアン・フレイなど世界的名手を輩出してきた町だからだ。見る目の肥えた地元のファンたちを唸らせることができれば、それは世界のトップレベルに近づいた証といえるだろう。

今年4月、地元紙『ガゼッタ・ディ・パルマ』は日本代表の正守護神をこう評した。

「ザイオンが来るまで、我々は日本のゴールキーパーなるものを『ホーリー・エ・ベンジ（＝キャプテン翼のイタリア名）』のアニメの中でしか見たことがなかった。現実世界の我らの町にやってきた彼はいつも笑顔を絶やさず、優しく謙虚にプレーし続けている。何よりつねにサッカーに対して真摯なところが好ましい。ザイオンになら、どんな父親でも自分の娘とのデートを許可するだろう」

GK名産の地パルマのお墨付きだ。11日に開幕した北中米W杯で、鈴木彩艶はパルマ所属の選手としては12年ぶりにワールドカップの舞台に立つ。上記したインタビューで、鈴木本人は晴れ晴れと語った。

「ワールドカップでプレーすることは自分の大きな夢の1つ。欧州チャンピオンズリーグやスクデットを獲ることもそうですが、やはり世界一のゴールキーパーになりたい。それが夢です」

（弓削 高志）