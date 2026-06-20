■MLB ドジャースーオリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャース・大谷翔平（31）が、日本時間20日のオリオールズ戦を欠場することが分かった。

試合開始2時間前、ドジャースは大谷の「配偶者の出産に伴う休暇で欠場」が発表された。この日はラインナップの発表が遅れ、現地時間午後5時（日本時間午前9時）過ぎに、先発メンバーが発表された。しかし、そこに大谷の名はなかった。その後球団から、大谷が配偶者の出産に伴う休暇で欠場するとの発表があった。復帰はこの週末のどこかになるとのこと。ちなみにこの休暇制度は、最大で3日間となっている。

試合前の会見で、大谷の膝の状態を問われたD.ロバーツ監督（54）は「今日はまだ翔平とは話していません。ただ、オフ日を挟んでいますし、良い状態だと思っています」と語っていた。

17日のレイズ戦。大谷は0ー0で迎えた6回の第3打席に15号ソロ本塁打を放った。これが決勝点となり、チームを勝利に導いた。翌18日のレイズ戦では“投手専念”で先発登板し、6回を投げて7勝目を挙げた。4回まで無失点に抑えていたが、5回に捕まり4失点。それでも6回にF.フリーマン（36）に2ラン本塁打が飛び出し逆転に成功した。