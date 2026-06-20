木村拓哉の、新レーベル C&C STAGE移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』のリリース日が8月12日に決定。また、あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。

（関連：木村拓哉、繋がりによって乗り越えてきた荒波 『Flow』400回放送を機に振り返る“ここだけの出会い”）

本作には、明石家さんま、奥田民生、木村充揮（憂歌団）、Taka（ONE OK ROCK）、Rei、山崎まさよしらが参加。ONE OK ROCKのTakaとは、楽曲提供という枠を超え、両者が何度も意見交換を重ねながら作品を構築していったという。

また、憂歌団の木村充揮、そして明石家さんまとは、これまで木村が本格的に取り組んだことのないブルースに挑戦。奥田民生提供曲では、木村本人の希望によりダンサブルなアレンジを採用。楽曲中に使用されるSEにも本人のアイデアが随所に盛り込まれており、遊び心のある作品に仕上がっている。

そのほか、山崎まさよしのデビュー30周年を記念したトリビュート企画の一環として制作された「セロリ」も初回A盤／B盤に収録される。

公開されたジャケット写真は、木村の存在感をストイックなモノクロームで表現。深みのある表情を際立たせるビジュアルの上に、本人直筆によるタイトル“Checkpoint”を重ねることで、本作に込めた想いと覚悟をダイナミックに刻み込んだアートワークとなっている。

さらに、購入者特典として本人参加のスペシャルイベントや、ライブツアーのリハーサル観覧といった体験型企画の実施も決定した。

なお木村は、9月より全国ツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）