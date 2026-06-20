「おにぎりの日」の6月18日、RKKラジオのキャスタードライバー“ミミー号”の石本琉夏キャスターが、熊本県菊陽町にある「日々麹舎（ひびこうじや）」から驚きの新商品をリポートした。

＜画像を見る＞食べてみなっせ！ 総重量2kg「くまモンのできゃーおにぎり」

6月18日（木）放送 RKKラジオ「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」から

※実際にラジオで放送した音声を動画としてお聞きいただけます。

総重量2kg！規格外の「くまモンのできゃーおにぎり」

「日々麹舎」は、宝暦元年(1751）創業、熊本の老舗味噌・醤油メーカー山内本店が手掛けるお店。そんな歴史ある老舗から誕生した、一風変わった“特大おにぎり”が話題を呼んでいる。

それが新商品「くまモンのできゃーおにぎり」だ。

その名の通り、熊本県を代表するキャラクター・くまモンの顔がそのまま巨大なおにぎりになっている。顔の黒い部分は海苔で、赤いほっぺは辛子明太子で愛らしく表現されている。

サイズは直径24cm、高さ7cmと、まるでホールケーキのような存在感。総重量は驚異の2kg（コメ13.3合使用）で、一般的なおにぎり約20個分という圧倒的なボリュームを誇る。

阿南勇輔店長によると、この商品は「熊本の店舗として、熊本らしい『くまモン』を使用したい」「どうせなら規格外に大きくして、お客様の印象に残るものを作りたい」という遊び心と郷土愛から誕生したという。

味へのこだわりも並々ならぬ

見た目のインパクトだけでない。コメと海苔は熊本県産を贅沢に使用。そして巨大な顔の中には、最後まで飽きずに食べられるよう3種類の具材がたっぷりと詰め込まれている。

●阿蘇高菜

●辛子明太子

●赤牛の肉そぼろ

特に「赤牛の肉そぼろ」には、山内本店の自慢の醤油が使用されていて、老舗ならではの奥深い味わいが楽しめるという。石本キャスターがくまモンの口部分から豪快に実食したところ、中から次々と具材が顔を出し、食べ進めるごとに異なる熊本の味が堪能できる工夫が凝らされていた。

イベントやパーティーの主役に！

この「くまモンのできゃーおにぎり」は、3～4人の若いグループでのシェアや、子どもの誕生日パーティーなど、祝い事やイベントの記念として注文されることが多いという。みんなでワイワイと切り分けながら食べるのにもぴったりの一品だ。

胃袋に自信がある方はもちろん、家族や友人と場を盛り上げたい方は、ぜひ熊本の魅力が詰まった特大おにぎりを体験してみてはいかがだろうか。