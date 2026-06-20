らぽっぽファームの期間限定スイーツ♡3種ベリー香るおいもチーズタルト登場

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」から、初夏にぴったりな期間限定スイーツ「トリプルベリーのおいもチーズタルト」が登場しました。ブルーベリー・ラズベリー・ストロベリーの3種のベリーを贅沢に使用し、さつまいものやさしい甘さとチーズのコクを合わせた特別な一品です。見た目も華やかで、ティータイムや手土産にもぴったりな季節限定スイーツをご紹介します。

3種のベリーが彩る贅沢タルト

2026年6月15日（月）より販売がスタートした「トリプルベリーのおいもチーズタルト」は、色鮮やかな3種類のベリーをたっぷりトッピングした華やかなスイーツです。

ブルーベリーの深みのある甘酸っぱさ、ラズベリーの爽やかな酸味、ストロベリーの親しみやすい甘みが重なり合い、一口ごとに異なる味わいを楽しめるのが魅力。

鮮やかな彩りが初夏らしさを演出し、テーブルを華やかに彩ってくれます。

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おいもとチーズの絶妙なハーモニー

ベリーの下には、らぽっぽファームならではのスイートポテトとチーズクリームを合わせた贅沢なフィリングを使用しています。

自然な甘みが特徴のスイートポテトと、なめらかでコクのあるチーズクリームが絶妙に調和。さらにベリーの酸味が加わることで、甘さと爽やかさのバランスが取れた味わいに仕上がっています。

おいものほっこりとした風味を感じながらも重たさがなく、暑い季節でも食べやすいのがうれしいポイントです♪

期間限定だから見逃せない

「トリプルベリーのおいもチーズタルト」の販売期間は2026年6月15日（月）から7月15日（水）まで。価格は2,300円です。

数量限定商品のため、なくなり次第終了となる場合があります。また、一部取り扱いのない店舗もありますので、購入を予定している方は事前に確認しておくのがおすすめです。

なお、らぽっぽオンラインストアでも販売されていますが、販売価格および送料は店頭価格と異なります。自分へのご褒美はもちろん、家族や友人とのティータイムにもぴったりな季節限定スイーツです。

初夏だけの特別な味わいを楽しんで

ベリーの爽やかな酸味とおいものやさしい甘さ、さらにチーズのコクが織りなす「トリプルベリーのおいもチーズタルト」は、この季節ならではの特別な味わいを堪能できる一品です。

華やかな見た目は手土産やホームパーティーにもぴったり♡販売期間は約1か月限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックして、初夏の贅沢なスイーツタイムを楽しんでみてください。