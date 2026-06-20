サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。

サッカーワールドカップ（Ｗ杯）の１０００試合目となるメモリアルマッチのこの試合。歴史的な一戦を迎えるモンテレイの街は、すでに厳戒態勢だ。（デジタル編集部 古和康行）

「あなた、銃で撃たれるわよ」

サッカーＷ杯に出発する直前。会社で上司が真剣な表情で言った。

ちょうど、ネットフリックスで細木数子さんをテーマにした「地獄に堕ちるわよ」というドラマを見ていたこの時期。「細木数子みたいだなぁ」と笑いをこらえるのに必死になっていた。だが、「撃たれる」というのは笑い話ではない。この国はどうやら、「安全」に威信をかけている。

サッカー愛と厳戒態勢

サッカー日本代表は、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。この試合はワールドカップの通算１０００試合目となるメモリアルマッチとなる見込みで、現地のボルテージは上がりきっている。

モンテレイはメキシコ北部の主要都市の一つで大きな経済圏を誇る。大きなビルが立ち並び、日本でもおなじみのアパレル、ＺＡＲＡやＨ＆Ｍの店舗が入るようなショッピングモールがある一方で、中心地を少し離れると景色は一変し、屋台や露天商などが並ぶ繁華街へと姿を変える。

記者が訪れた海外の街は、日本代表の活動拠点である米テネシー州・ナッシュビル、初戦を戦った米テキサス州・ダラスに続いてこれで３か所目。その中でも、メキシコのサッカーへの熱量はアメリカのそれとは全く違う。いたるところにメキシコ代表のユニホームを着ている人があふれているし、高級ショッピングモールから街の露天商にいたるまでユニホームや応援グッズが売られまくっている。テレビではＷ杯の試合がどこでも流れていて、いかにこの国でサッカーが愛されているかが分かる。

一方で、現地を歩いてみると驚かされるのは、武装した警察官の多さだ。中心街「セントロ」に足を運ぶと、とにかく銃を持った武装警官が密集に近い状態で配置されていた。軍の車両なども多く行き来し、とにかく「銃」が目につく。パトカーや荷台に銃をもった警備スタッフを乗せた車がひっきりなしに走り回る。

「そこまでする必要があるのか」と思って少し目線をはずせば、道沿いの電柱には行方不明者の情報提供を求める紙が張り巡らされている。おそらく、この世界的イベントを成功させることは、メキシコにとって極めて重要な意味を持つのだろう。

ちなみに、日本側の対応も手厚い。在メキシコ日本大使館はワールドカップ特設サイトを開設し、「メキシコは、強盗や誘拐などの凶悪犯罪からひったくり等の軽微な犯罪まで様々な犯罪が多発しており、安全のレベルは日本と全く異なる」などとした上で、「高価な物は身につけない」「単独行動はしない」などの注意を促している。

さらに、日本代表がモンテレイで試合をすることを見越して、「モンテレイ臨時事務所」を開設。６月２１日まで、２４時間体制で電話を受け付けるという徹底ぶりだ。

あふれる日本愛

とはいえ、お祭りムードであり、歓迎ムードである。セントロの公園では、「レジオ・フェスト」といいうＷ杯関連のイベントの準備が進んでいた。ここで海外から来た観光客を案内するスタッフの背中にはCan I help you?を直訳したと思われる「お役に立てますか」という標語があったり、「ここからオールドタウンへ」という看板が立っていたり……。ありとあらゆるところに日本語がある。

元々、日本に愛がある街なのだろう。中心地から少し離れた場所にあるショッピングモール。周りには日本人観光客の姿は見当たらなかったが、それでも日本の人気マンガのキャラクターが描かれたＴシャツやぬいぐるみ、グッズなどが数多く売られていた。中には、人気マンガ「呪術廻戦」の脹相のＴシャツなどもあった。実際にそれらが正しい手順を踏んで作られているかは分からないが、主人公以外のキャラクターのTシャツが売られるほど人々の生活にメイド・イン・ジャパンが根付いているのは間違いない。

イベントで外国人の案内スタッフをするという、モンテレイ警察の候補生、ダニエル・ペレスさん（２０）は「ワールドカップで世界から人が来ることはとても素晴らしい。忘れられない瞬間を共有でき、異なる文化がつながることは幸せだ」と話し、「サッカー日本代表は勝ち上がっていくだろう。非常に優れた選手たちだ」とエールを送った。

試合前日とあって、日本人サポーターの姿も多かった。家族３人でモンテレイを訪れていた、川崎市の会社員高橋俊司さん（５４）は、武装した警察による警備について「やっぱり日本とは違う。これだけの態勢になるということは、それだけ悪いことをする人もいるんだろうなと感じた」とした上で、「メキシコの人たちはフレンドリーで親切。困っていたらすぐに声をかけて助けてくれたこともあった。楽しく過ごせている」と笑顔を見せた。

５０年以上、日本代表を応援しつづけてきたという神奈川県海老名市の鈴木英雄さん（６８）は「安全な地域に宿をとり、試合後にホテルに戻るために事前に車をチャーターした」と明かし、「選手のケガや離脱が相次ぎ『飛車角落ち』の状態だが、控えの選手に頑張ってもらって勝ってほしい」と話した。

サッカー日本代表が１次リーグ突破のために落とせないチュニジア戦は、現地時間の午後１０時にキックオフ。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。メキシコで「辛いアイスキャンディー」をそうとは知らずに食べ、ひどく落ち込んだ。