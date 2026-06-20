平成レトロで可愛い！ 2026年6月発売「メゾピアノ アクセサリーコレクション」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、トイズスピリッツの「メゾピアノ アクセサリーコレクション」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
トイズスピリッツから2026年6月に発売される「メゾピアノ アクセサリーコレクション」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
メゾピアノ アクセサリーコレクション
▼メーカー
トイズスピリッツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ネックレス
・ブレスレット（ベリエちゃん）
・ブレスレット（ブルーベリエちゃん）
・リング（デビリーちゃん）
・リング（ベリエちゃん）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「メゾピアノ アクセサリーコレクション」が見逃せない！
トイズスピリッツから2026年6月に発売される「メゾピアノ アクセサリーコレクション」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
平成レトロで可愛い！メゾピアノのアクセサリーが登場大人気ブランド「メゾピアノ」のアクセサリーが、カプセルトイになってついに登場しました。ナルミヤ・インターナショナルの平成レトロな世界観をそのままに、ファンにはたまらない可愛らしいデザインに仕上げられています。日常使いやコレクションとしてもぴったりで、ガチャガチャとは思えないほどのクオリティの高さが魅力です。懐かしさと新しさを同時に感じられる注目のアクセサリーを、ぜひ手に入れてみてください。
詳細情報▼商品名
メゾピアノ アクセサリーコレクション
▼メーカー
トイズスピリッツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ネックレス
・ブレスレット（ベリエちゃん）
・ブレスレット（ブルーベリエちゃん）
・リング（デビリーちゃん）
・リング（ベリエちゃん）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)