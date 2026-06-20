「すっぴんもかわいいとかどゆこと」大谷映美里、レアなすっぴん＆ジャージ姿を公開「どっちもすきや…」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは6月19日、自身のInstagramを更新。すっぴん＆ジャージ姿を披露し、反響が寄せられました。
【写真】大谷映美里のすっぴんジャージ姿
コメントでは「すっぴんもかわいいとかどゆこと」「変身前も可愛いけど変身後はもっと可愛い」「可愛い人は何着ても可愛いんだな」「すっぴんみりにゃも大好き」「どっちもすきや…」「変身前はシンプル美女で変身後はアイドルで凄く可愛いよ」「もはやジャージ姿でも可愛いオーラ隠しきれて無いんよwww」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】大谷映美里のすっぴんジャージ姿
「もはやジャージ姿でも可愛いオーラ隠しきれて無いんよwww」大谷さんは「すっぴんぼさぼさジャージ姿から変身」とつづり、1本のダンス動画を投稿。動画の前半では、眼鏡をかけてグレーのジャージを着用していた大谷さんが、白とライトパープルを基調とした衣装姿に変身します。大谷さんの貴重なすっぴん姿ですが、とてもかわいらしく化粧をしていないとは驚きです。「リハの時はリアルにこんな感じ、、」とも明かしています。
「なんでこんなに脚出してくれるの？ありがとう」Instagramでたびたびダンス動画を公開している大谷さん。6日には声優で歌手の水樹奈々さんの楽曲『DISCOTHEQUE』を踊る様子を披露しています。ミニスカートを着用しており、美脚が印象的です。ファンからは「キレキレで可愛い！」「誰も勝てんてこれは」「なんでこんなに脚出してくれるの？ありがとう」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)