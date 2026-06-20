昨年4月は「父親リスト」入りしてチームを離れた

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。球団から「育児休暇」のためチームを離れることが発表されると、米メディアや記者から一斉に速報が流れた。

大谷は昨年4月にも、真美子夫人との間に第1子となる長女が誕生した際に「父親リスト」に入り、チームを離れていた。メジャーリーグでは2011年に産休制度が導入され、最長で3日間の休みが取得できる。過去には田中将大投手らも活用してきた制度だが、今回も家族との時間を優先する形となった。

欠場の理由は当初不明だったため、米メディア「The Sporting Tribune」のフレド・セルバンテス記者は「速報：金曜日（日本時間20日）、ショウヘイ・オオタニがスタメンを外れた。心配すべき？」と速報。その後、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者が「関係者によるとショウヘイ・オオタニは育休休暇に入る」と伝えた。

このニュースを受け、米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポッドキャスト「トーキン・ベースボール」は「ベビー・オオタニがやってくる。ショウヘイ・オオタニが育児休暇を取得した」と反応した。球団は「週末までに復帰されることが予想される」と発表しており、数試合の離脱後に合流する見込みだ。（Full-Count編集部）