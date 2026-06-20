中島健人、昨年の「カウコン」がターニングポイントに ミセス 大森元貴との“パッションナイト”なエピソードも
中島健人が主演、長濱ねるがヒロインを務め、ラブコメドラマの撮影現場を舞台に描いた映画『ラブ≠コメディ』が7月3日（金）から全国公開される。本作は、「360度全方位イケメン」と評され、数々のラブコメディ作品で主演を務めてきた人気俳優の神崎麗司（中島）の葛藤を描いたラブストーリーでありながら、お仕事映画のような魅力を持つ作品。クランクイン！トレンドでは、同作を通じて中島が考えたこと、彼の仕事観について迫った。
【写真】どんな角度でも美しい！ 中島健人の撮り下ろしカット（全3枚）
■自身の代表作となり得る面白さ
――本作にどんな魅力を感じていますか？
中島：“ラブコメであってラブコメじゃない”ってところが、この映画の魅力かなと感じています。仕事の現場で生まれる熱意・熱量みたいなものを大切にしている点は特にお仕事映画としてもちゃんと成立していると思いました。浮世離れした麗司という存在を紙谷（楓）監督が地に足をつけたキャラクターに仕上げてくださって、すごく良かったです。
――作品を見て共感した点はありますか？
中島：美里（長濱）に喝を入れられることで、本来の自分を取り戻してチームを統率する存在になっていき、1つのドラマを作り上げていく姿は自分と似ていると感じました。例えば、僕は仕事に向き合う時に1番大切なものって活力と熱意だと思っています。それがチームのみんなに伝染していくプロセスを大事にしている。チームで円陣を組んでいるシーンの空気感とか、まさにライブの時みたいでした。見てくださる方も「ケンティーっぽい」って思うんじゃないかな。
――中島さんの歴史において、この作品はどういう位置づけになりそうでしょうか？
中島：十数年経った後、「ケンティーの若かりし頃のラブストーリーを見たい」ってなった時に、これを見ようと思うような代表作の1つになると思います。ブラッド・ピットの『ジョー・ブラックをよろしく』や、レオナルド・ディカプリオの『タイタニック』のような。そういう作品になってほしいです。僕自身、自分の中で抑制されたものを思いっきり発散させた映画だと自負しています。
――演じた麗司というキャラクターは、中島さんの目にはどう映りましたか？
中島：僕の気持ちを代弁してくれている部分もありつつ、周囲からの反応に悔しがる姿に対しては、「いや、ここは僕的にはクリアしている」と思うところもあるキャラクターです。そういう意味では、中島健人の伝記みたいな映画として捉えてもらっても面白いかもしれません。深く考えずに演じることができたんです。ここから先、こういう役を演じることも多くはないだろうから、「今全力でやるべきだろう」と考えながら臨みました。
――「ここは僕的にはクリアしている」とのことですが、中島さんは悔しい気持ちを、どのように乗り越えてきたのでしょう？
中島：「今はそのターンではないんだな」って思うようにしています。ただ、そう思えるようになったのは、2025年末のカウントダウンライブがターニングポイントなんです。あそこで1つ、とんでもない殻が破けたというか。ああいう場所で、しっかり自分の力を発揮できたという経験があるので、今は結果が出てこなくても「今は僕のターンではないんだな」って捉えられるんです。必ず自分の勝機は訪れるから、大きな勝負で勝てれば良いと考えるようになりました。
――もしも中島さんが麗司に声をかけるとしたら、なんと声をかけますか？
中島：「お前は今、ラブコメやそういうオファーしか来ない状態の中で、すごく焦っているし、自分が思い描くようなオファーが来ないことをかわいそうだと思っている。その気持ち、僕もよく分かるよ。でも、お前の作るものを楽しみにしているお客さんってどれくらいいると思ってるんだ？ その人たちのために置かれた場所で咲け！」って言いたいですね。…と言いつつ、こういう考えになれたのも、ここ数年ですが（笑）。
■共演者に対抗心を燃やしていた過去
――以前は麗司と同じような気持ちになったこともあった？
中島：昔は「なんでこういうオファーが来ないんだろう」とか、たくさんありましたし、今もかなっていないことは山ほどあります。でも、自分が今やっていることをこなせば、結果が出ることはちゃんと分かっているので、現在はその段階を乗り越えました。
――冒頭、麗司が打ち合わせに二日酔いで登場したり、マネージャーへ高圧的な態度をとったりするシーンもあり、「一緒に仕事をするには少し嫌な人かもしれない」と正直思いましたが、物語が進むにつれて麗司のことが愛おしくなっていきました。
中島：あえて補足しておくと、中島健人の伝記のような作品だとは言いつつも、異なるところもあります！ 僕の場合、読み合わせ、リハーサル、ツアー先、どれであろうと前日にお酒を飲むのは100％ありえない。他のみんなが飲んでいても、お茶にしています。そういう意味では、冒頭の麗司は、僕がジュニアの頃に「デビューしたら芸能人ってこんな感じかな」と描いていたスターの姿なのかもしれません。あの頃は「デビューしたらなんでもありなんだ」と思っていましたから（笑）。
なので、冒頭に関しては、中島健人とは別人、300％脚色した人として捉えてもらいたいです。著者が“資料のあさり間違いをしちゃったセクション”だと思ってもらって（笑）。ただ、冒頭の美里に対してメラメラしている部分はちょっと分かってしまいました。昔はどんなに良い芝居をしていても、共演者に対して対抗心を燃やしていた頃があったので。
――メラメラしていたという意味で、これまでに切磋琢磨してきた人は、どなたになりますか？
中島：大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）ですかね。先日も電話をして、「ケンティー元気？」って電話をくれて、「いや、もちろん元気。暴れまくってるよ｣って返したら｢そうだよね。毎日が楽しそう」って言ってくれました。彼から見ても、楽しそうに見えるんだな、ちゃんと充足してるんだなっていうのがすごくうれしかったです。
――その時、中島さんから大森さんにはどのような言葉をかけたのでしょう？
中島：おこがましいのですが、今ありがたいことにスケジュールに余白がないんです。その上で彼に「僕以上に忙しいと思う人は君だ」って言いました。そうしたら、｢まあ俺らはタフだよね」「やっぱり戦い抜いていきたいよね。まだまだやりたいこともいっぱいあるし」って元貴が言っていて、すごいと思いました。
――すごくポジティブなオーラであふれた時間ですね。
中島：パッションにあふれる時間でしたね。とは言っても、元貴はロジカルで、僕はロジカルよりもロマンを優先するタイプみたいなので、微妙に違う点はあるんです。パッションロマンとパッションロジカルによる、パッションナイトでした。
（取材・文：於ありさ 写真：上野留加）
映画『ラブ≠コメディ』は7月3日（金）全国公開。
■自身の代表作となり得る面白さ
――本作にどんな魅力を感じていますか？
中島：“ラブコメであってラブコメじゃない”ってところが、この映画の魅力かなと感じています。仕事の現場で生まれる熱意・熱量みたいなものを大切にしている点は特にお仕事映画としてもちゃんと成立していると思いました。浮世離れした麗司という存在を紙谷（楓）監督が地に足をつけたキャラクターに仕上げてくださって、すごく良かったです。
――作品を見て共感した点はありますか？
中島：美里（長濱）に喝を入れられることで、本来の自分を取り戻してチームを統率する存在になっていき、1つのドラマを作り上げていく姿は自分と似ていると感じました。例えば、僕は仕事に向き合う時に1番大切なものって活力と熱意だと思っています。それがチームのみんなに伝染していくプロセスを大事にしている。チームで円陣を組んでいるシーンの空気感とか、まさにライブの時みたいでした。見てくださる方も「ケンティーっぽい」って思うんじゃないかな。
――中島さんの歴史において、この作品はどういう位置づけになりそうでしょうか？
中島：十数年経った後、「ケンティーの若かりし頃のラブストーリーを見たい」ってなった時に、これを見ようと思うような代表作の1つになると思います。ブラッド・ピットの『ジョー・ブラックをよろしく』や、レオナルド・ディカプリオの『タイタニック』のような。そういう作品になってほしいです。僕自身、自分の中で抑制されたものを思いっきり発散させた映画だと自負しています。
――演じた麗司というキャラクターは、中島さんの目にはどう映りましたか？
中島：僕の気持ちを代弁してくれている部分もありつつ、周囲からの反応に悔しがる姿に対しては、「いや、ここは僕的にはクリアしている」と思うところもあるキャラクターです。そういう意味では、中島健人の伝記みたいな映画として捉えてもらっても面白いかもしれません。深く考えずに演じることができたんです。ここから先、こういう役を演じることも多くはないだろうから、「今全力でやるべきだろう」と考えながら臨みました。
――「ここは僕的にはクリアしている」とのことですが、中島さんは悔しい気持ちを、どのように乗り越えてきたのでしょう？
中島：「今はそのターンではないんだな」って思うようにしています。ただ、そう思えるようになったのは、2025年末のカウントダウンライブがターニングポイントなんです。あそこで1つ、とんでもない殻が破けたというか。ああいう場所で、しっかり自分の力を発揮できたという経験があるので、今は結果が出てこなくても「今は僕のターンではないんだな」って捉えられるんです。必ず自分の勝機は訪れるから、大きな勝負で勝てれば良いと考えるようになりました。
――もしも中島さんが麗司に声をかけるとしたら、なんと声をかけますか？
中島：「お前は今、ラブコメやそういうオファーしか来ない状態の中で、すごく焦っているし、自分が思い描くようなオファーが来ないことをかわいそうだと思っている。その気持ち、僕もよく分かるよ。でも、お前の作るものを楽しみにしているお客さんってどれくらいいると思ってるんだ？ その人たちのために置かれた場所で咲け！」って言いたいですね。…と言いつつ、こういう考えになれたのも、ここ数年ですが（笑）。
■共演者に対抗心を燃やしていた過去
――以前は麗司と同じような気持ちになったこともあった？
中島：昔は「なんでこういうオファーが来ないんだろう」とか、たくさんありましたし、今もかなっていないことは山ほどあります。でも、自分が今やっていることをこなせば、結果が出ることはちゃんと分かっているので、現在はその段階を乗り越えました。
――冒頭、麗司が打ち合わせに二日酔いで登場したり、マネージャーへ高圧的な態度をとったりするシーンもあり、「一緒に仕事をするには少し嫌な人かもしれない」と正直思いましたが、物語が進むにつれて麗司のことが愛おしくなっていきました。
中島：あえて補足しておくと、中島健人の伝記のような作品だとは言いつつも、異なるところもあります！ 僕の場合、読み合わせ、リハーサル、ツアー先、どれであろうと前日にお酒を飲むのは100％ありえない。他のみんなが飲んでいても、お茶にしています。そういう意味では、冒頭の麗司は、僕がジュニアの頃に「デビューしたら芸能人ってこんな感じかな」と描いていたスターの姿なのかもしれません。あの頃は「デビューしたらなんでもありなんだ」と思っていましたから（笑）。
なので、冒頭に関しては、中島健人とは別人、300％脚色した人として捉えてもらいたいです。著者が“資料のあさり間違いをしちゃったセクション”だと思ってもらって（笑）。ただ、冒頭の美里に対してメラメラしている部分はちょっと分かってしまいました。昔はどんなに良い芝居をしていても、共演者に対して対抗心を燃やしていた頃があったので。
――メラメラしていたという意味で、これまでに切磋琢磨してきた人は、どなたになりますか？
中島：大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）ですかね。先日も電話をして、「ケンティー元気？」って電話をくれて、「いや、もちろん元気。暴れまくってるよ｣って返したら｢そうだよね。毎日が楽しそう」って言ってくれました。彼から見ても、楽しそうに見えるんだな、ちゃんと充足してるんだなっていうのがすごくうれしかったです。
――その時、中島さんから大森さんにはどのような言葉をかけたのでしょう？
中島：おこがましいのですが、今ありがたいことにスケジュールに余白がないんです。その上で彼に「僕以上に忙しいと思う人は君だ」って言いました。そうしたら、｢まあ俺らはタフだよね」「やっぱり戦い抜いていきたいよね。まだまだやりたいこともいっぱいあるし」って元貴が言っていて、すごいと思いました。
――すごくポジティブなオーラであふれた時間ですね。
中島：パッションにあふれる時間でしたね。とは言っても、元貴はロジカルで、僕はロジカルよりもロマンを優先するタイプみたいなので、微妙に違う点はあるんです。パッションロマンとパッションロジカルによる、パッションナイトでした。
（取材・文：於ありさ 写真：上野留加）
映画『ラブ≠コメディ』は7月3日（金）全国公開。