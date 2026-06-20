ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR吉都線 都城～吉松 始発から運行取りやめ JR吉都線 都城～吉松 始発から運行取りやめ JR吉都線 都城～吉松 始発から運行取りやめ 2026年6月20日 10時29分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によりますと、吉都線は19日からの雨規制の影響で、始発から運行を取りやめています。 きょう午後1時ごろ運行再開の見込みです。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 水深1200mに“大きな白い眼” 新種「オオメダマヨコエビ」発見の裏側…「名前がないと絶滅すら分からない」33歳研究者が「深海の小さな生き物」を追う理由 【台風情報】台風7号発生 最大瞬間風速50m 北寄りに進めば日本に影響おそれ 24日には沖縄の南に北上【雨・風シミュレーション】台風のたまご＝熱帯低気圧が発達 気象庁進路予想 自衛隊「統合作戦司令部」が発足後初の訓練 種子島で実施 今月２９日から６日間 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 伊東市, 世田谷区, グループウェア, 京王線, 明治大学, 法要, 訪問介護, 葬祭, 床暖房