なす5個大量消費『なすのさっぱりピクルス』と絶品タルタルアレンジ／2週間保存可

今の季節においしいなす。たくさん手に入ったら、保存のきくピクルスにするのもおすすめです。

レモンが香るさわやかなピクルス液をじっくり吸わせれば、つるんと食感のよい一品に。そのまま箸休めにするのはもちろん、アレンジをして幅広く楽しめます。

『なすのピクルス』のレシピ

材料（作りやすい分量）

なす……5個（約400g）

レモン（国産）……1/4個

塩……小さじ2

〈ピクルス液〉

ローリエ……2枚

塩……小さじ2

砂糖……大さじ4

酢……1と1/4カップ

水……2カップ

あれば黒粒こしょう……小さじ1/2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

なすはへたを切り、ピーラーで皮をむく。ボールに水5カップ、塩を入れて混ぜ、塩水を作る。なすを入れて15分ほどさらし、ペーパータオルで水けをしっかり拭く。レモンは幅5mmのいちょう切りにする。

（2）ピクルス液を作る

ホーローかステンレスの小鍋に、ピクルス液の材料を入れて中火にかけ、ひと煮立ちさせる。

（3）なすを漬ける

耐熱のバットに（1）のなすを並べ入れ、（2）のピクルス液を熱いうちに注ぐ。粗熱が取れたらレモンを加え、厚手の保存袋に入れる。かるく空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫に8時間以上置く。

保存期間

冷蔵で2週間保存可能

まずは食べやすく切って、ピクルスとして召しあがれ♪

お次は、ピクルス液も使えるおすすめアレンジをご紹介します。

『なすタルタルソース』のレシピ

材料（2人分）

なすのピクルス（上記参照）……1個

ゆで卵……2個

玉ねぎ……1/4個（約50g）

レタスの葉……4枚（約100g）

〈A〉

マヨネーズ……大さじ3

なすのピクルス液（上記参照）……大さじ1

こしょう……少々

粗びき黒こしょう……少々

作り方

ピクルス、ゆで卵、玉ねぎはともに粗いみじん切りにする。玉ねぎは水にさっとさらし、水けをきる。レタスは食べやすくちぎり、冷水に5分ほどさらしてしっかり水けをきる。ボールにピクルス、ゆで卵、玉ねぎを入れ、 〈A〉を加えて混ぜる。器にレタスとともに盛り、粗びき黒こしょうをかけていただく。

そのまま箸休めにしたり、タルタルソースにアレンジしたりと楽しみ方はいろいろ。今の季節にたっぷり作って、思いっきりなすを満喫してくださいね！

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）