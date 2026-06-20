なす5個大量消費『なすのさっぱりピクルス』と絶品タルタルアレンジ／2週間保存可
今の季節においしいなす。たくさん手に入ったら、保存のきくピクルスにするのもおすすめです。
レモンが香るさわやかなピクルス液をじっくり吸わせれば、つるんと食感のよい一品に。そのまま箸休めにするのはもちろん、アレンジをして幅広く楽しめます。
『なすのピクルス』のレシピ
材料（作りやすい分量）
なす……5個（約400g）
レモン（国産）……1/4個
塩……小さじ2
〈ピクルス液〉
ローリエ……2枚
塩……小さじ2
砂糖……大さじ4
酢……1と1/4カップ
水……2カップ
あれば黒粒こしょう……小さじ1/2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
なすはへたを切り、ピーラーで皮をむく。ボールに水5カップ、塩を入れて混ぜ、塩水を作る。なすを入れて15分ほどさらし、ペーパータオルで水けをしっかり拭く。レモンは幅5mmのいちょう切りにする。
（2）ピクルス液を作る
ホーローかステンレスの小鍋に、ピクルス液の材料を入れて中火にかけ、ひと煮立ちさせる。
（3）なすを漬ける
耐熱のバットに（1）のなすを並べ入れ、（2）のピクルス液を熱いうちに注ぐ。粗熱が取れたらレモンを加え、厚手の保存袋に入れる。かるく空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫に8時間以上置く。
保存期間
冷蔵で2週間保存可能
まずは食べやすく切って、ピクルスとして召しあがれ♪
お次は、ピクルス液も使えるおすすめアレンジをご紹介します。
『なすタルタルソース』のレシピ
材料（2人分）
なすのピクルス（上記参照）……1個
ゆで卵……2個
玉ねぎ……1/4個（約50g）
レタスの葉……4枚（約100g）
〈A〉
マヨネーズ……大さじ3
なすのピクルス液（上記参照）……大さじ1
こしょう……少々
粗びき黒こしょう……少々
作り方
ピクルス、ゆで卵、玉ねぎはともに粗いみじん切りにする。玉ねぎは水にさっとさらし、水けをきる。レタスは食べやすくちぎり、冷水に5分ほどさらしてしっかり水けをきる。ボールにピクルス、ゆで卵、玉ねぎを入れ、 〈A〉を加えて混ぜる。器にレタスとともに盛り、粗びき黒こしょうをかけていただく。
そのまま箸休めにしたり、タルタルソースにアレンジしたりと楽しみ方はいろいろ。今の季節にたっぷり作って、思いっきりなすを満喫してくださいね！
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）