2026年6月20日（土） MLB タイガース vs Wソックス 試合結果
開催：2026.6.20
会場：コメリカ・パーク
結果：[タイガース] 4 - 3 [Wソックス]
MLBの試合が20日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとWソックスが対戦した。
タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するWソックスの先発投手はブランドン・アイサートで試合は開始した。
1回表、2番 ランデル・グリチェク 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 DET 0-1 CWS
1回裏、3番 マシュー・ビアリング 初球を打ってセンターへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-1 CWS
5回表、9番 トリスタン・ピーターズ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 DET 2-2 CWS
6回表、6番 ジュニオール・ペレス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 DET 2-3 CWS
6回裏、6番 ケリー・カーペンター 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 4-3 CWS
試合は4対3でタイガースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はタイガースのドルー・アンダーソンで、ここまで3勝3敗2S。負け投手はWソックスのエリク・フェディーで、ここまで2勝6敗0S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、1勝3敗8Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-20 10:14:06 更新