開催：2026.6.20

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 4 - 3 [Wソックス]

MLBの試合が20日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとWソックスが対戦した。

タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するWソックスの先発投手はブランドン・アイサートで試合は開始した。

1回表、2番 ランデル・グリチェク 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 DET 0-1 CWS

1回裏、3番 マシュー・ビアリング 初球を打ってセンターへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-1 CWS

5回表、9番 トリスタン・ピーターズ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 DET 2-2 CWS

6回表、6番 ジュニオール・ペレス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 DET 2-3 CWS

6回裏、6番 ケリー・カーペンター 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 4-3 CWS

試合は4対3でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのドルー・アンダーソンで、ここまで3勝3敗2S。負け投手はWソックスのエリク・フェディーで、ここまで2勝6敗0S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、1勝3敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 10:14:06 更新