開催：2026.6.20

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 2 [ナショナルズ]

MLBの試合が20日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとナショナルズが対戦した。

レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。

2回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 TB 0-1 WSH

3回表、2番 ルイス・ガルシア 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 TB 0-2 WSH

3回裏、2番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでレイズ得点 TB 3-2 WSH

4回裏、8番 テーラー・ウォールズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-2 WSH

8回裏、3番 ジョニー・デルーカ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 5-2 WSH

試合は5対2でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのグリフィン・ジャックスで、ここまで2勝5敗0S。負け投手はナショナルズのマイルズ・マイコラスで、ここまで2勝6敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗19Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 10:32:09 更新