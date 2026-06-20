ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。球団公式Xは、「パタニティリーブ（父親産休）のためチームを離れています。今週末のどこかで戻ってくる予定」と発表。第2子誕生に立ち会うと見られる。現在のところ、パタニティリストには入っていない。

■パタニティリストには入らずか

今季の大谷は、打者としては72試合に出場。打率.296、15本塁打、42打点、6盗塁、ナ・リーグ2位のOPS.963の好成績をマーク。例年よりやや本塁打数は少ないものの、6月に入って打率.360と好打連発。5本塁打で一気に上昇気流に乗ると思われた矢先に、左ひざを負傷。ここ数試合は慎重な起用が続いている。

ドジャース球団公式Xは19日（同20日）、「パタニティリーブ（父親産休）のためチームを離れています。今週末のどこかで戻ってくる予定」と発表。第2子誕生に立ち会うためと見られる。現在のところ、メジャーリーグが定めた「パタニティリスト」には入っていない。

この日のドジャースは、佐々木朗希投手が先発予定。大谷に代わってカイル・タッカー外野手が1番に入る。

■試合情報

ドジャースvs.オリオールズ

試合開始：日本時間6月20日（土）11時10分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports1