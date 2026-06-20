天満橋に“大阪府内最高評価”のケーキがあった…谷町線ミステリーに迫る カンテレ『ウラマヨ！』
きょう20日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00 ※関西ローカル）は、「大阪・谷町線ミステリー」と題し、大阪メトロ谷町線沿いを特集する。
【写真多数】タモリさん…？ カンテレ『ウラマヨ！』に登場の様子
谷町線は、守口市の大日駅をスタートし、千林商店街のある千林大宮駅、東梅田駅や、あべのハルカスがある天王寺駅など大阪市内を通り、南は八尾南駅（大阪府八尾市）までの26駅をつないぐ。
その中でも、周辺にオフィスが多数あるのが天満橋駅エリア。しかし、駅から一歩出ると、仕事中とはとても思えないリラックスした服装のおしゃれな女性たちの姿があった。
「天満橋には女性を魅了するスイーツ店がたくさんあるんです。中でも“アシッドラシーヌ”さんは、（グルメサイト）食べログの大阪府内最高評価3.88を記録したこともあって（2024年時点）、天満橋に女性が集まるきっかけを作ったと言っても過言ではないスイーツ店です」という。
天満橋をスイーツ激戦区に変えた“大阪イチ”のケーキとは…。取材班がすぐさま「アシッドラシーヌ」に向かうと、行列があった。ショーケースの中にはおしゃれなケーキがズラリ。一番人気の「ラクテ」は濃厚なチョコレートの中に、酸味のきいたフランボワーズのクッキー生地が絶妙。8層仕立てになった「ガトーキャラメル」は、キャラメルのほど良い苦みと間に挟まれたバタークリームの濃厚な甘みが合わさり上品な味わい。
橋本太シェフは、人気店「ケ・モンテベロ」でチーフパティシエを務めたのち、2013年にアシッドラシーヌをオープンし、で大阪のスイーツ界をけん引する存在となっている。
「アシッドラシーヌがあるから天満橋に出店した」というスイーツ店もあり、それについて聞いてみると、「なんでもない僕がそういう風に言われるのは、素直にすごくうれしいですね（笑）。もっともっと天満橋がケーキ屋さんで盛り上がっていったらいいなと思います」と語る。
番組では、一体なぜアシッドラシーヌは天満橋に店を構えたのか、最大のミステリーの真相をシェフの妻・美佳さんがスタジオで告白する。
出演：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：橋本和花子カンテレアナウンサー
パネラー：飯尾和樹（ずん）、ネイビーズアフロ（みながわ、はじり）
ロケVTR：タイムキーパー（ひでき、まついあきら）
【写真多数】タモリさん…？ カンテレ『ウラマヨ！』に登場の様子
谷町線は、守口市の大日駅をスタートし、千林商店街のある千林大宮駅、東梅田駅や、あべのハルカスがある天王寺駅など大阪市内を通り、南は八尾南駅（大阪府八尾市）までの26駅をつないぐ。
その中でも、周辺にオフィスが多数あるのが天満橋駅エリア。しかし、駅から一歩出ると、仕事中とはとても思えないリラックスした服装のおしゃれな女性たちの姿があった。
天満橋をスイーツ激戦区に変えた“大阪イチ”のケーキとは…。取材班がすぐさま「アシッドラシーヌ」に向かうと、行列があった。ショーケースの中にはおしゃれなケーキがズラリ。一番人気の「ラクテ」は濃厚なチョコレートの中に、酸味のきいたフランボワーズのクッキー生地が絶妙。8層仕立てになった「ガトーキャラメル」は、キャラメルのほど良い苦みと間に挟まれたバタークリームの濃厚な甘みが合わさり上品な味わい。
橋本太シェフは、人気店「ケ・モンテベロ」でチーフパティシエを務めたのち、2013年にアシッドラシーヌをオープンし、で大阪のスイーツ界をけん引する存在となっている。
「アシッドラシーヌがあるから天満橋に出店した」というスイーツ店もあり、それについて聞いてみると、「なんでもない僕がそういう風に言われるのは、素直にすごくうれしいですね（笑）。もっともっと天満橋がケーキ屋さんで盛り上がっていったらいいなと思います」と語る。
番組では、一体なぜアシッドラシーヌは天満橋に店を構えたのか、最大のミステリーの真相をシェフの妻・美佳さんがスタジオで告白する。
出演：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：橋本和花子カンテレアナウンサー
パネラー：飯尾和樹（ずん）、ネイビーズアフロ（みながわ、はじり）
ロケVTR：タイムキーパー（ひでき、まついあきら）