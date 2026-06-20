ドジャースは１９日（日本時間２０日）、大谷翔平投手が「父親産休」のためチームを離れていることを発表した。ただＭＬＢが制定する「父親リスト」には入らず、「今週末のどこかで復帰する見込みです」と伝えた。

ＭＬＢの父親リストは出産予定の４８時間前から適用され、最長３日間、チームを離れることができる。その間は代替選手の登録が可能で、フリーマンらはその制度を利用して２試合を欠場。大谷も第１子誕生の際には父親リストに入ったが、今回は見送られた。

球団は「パタニティリーブ（父親産休）」という表現を用いた。真美子夫人を気遣う一方で、自身が離脱することで発生するチームへの影響を最小限にとどめる判断とみられる。またリストに入ればマイナーから短期間の昇格となるため、代替選手や球団への配慮もあった模様だ。

今季は４月に調子の上がらない時期もあったが、ここまで打率・２９６、１５本塁打、ＯＰＳ・９６３とトップバッターとしてチームの首位快走をけん引。また開幕から二刀流としてもフル回転し、規定投球回には達していないが１２試合に先発して７勝２敗、防御率１・４７の好成績をマークしていた。