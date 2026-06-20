フリーアナウンサーの中村江里子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。引っ越しが迫ったミラノの自宅での夕食会を報告した。

16日の投稿で、1週間後のミラノからの引っ越しを報告していた中村。「6月のある夜。素敵なアパートを貸して下さった大家さんに感謝の気持ちを込めて、我が家でディナーをしました」と自宅でのディナーを報告。

「本当に紳士で素敵な大家さんで、こういうエレガントな方々との出会いはミラノ生活をさらに美しくしてくれました」と大家さんに感謝した。

さらには「そして実は…私達のお部屋の上の階には…ご主人フランス人、奥様日本人Mちゃんのファミリーが住んでいらしたの お会いした初日から仲良くなり、ゴミ出しのことや近所のクリーニング屋さん、お店など色々教えて頂き、彼女がいなかったら私のミラノ生活のスタートは違っていました」と隣人との交流にも触れた。

「ある日、『江里子さん、我が家にお茶に来ない？』って急なお誘い。でも階段上がるだけだし、お茶を頂きに行きました。『ごめんなさいね、実は雷が怖くて1人でいるのが不安で…』そう、ものすごい雷の日でした。『大丈夫になるまで一緒にいますよー！！』」「またある日、すごい雷の日。次女と一緒にいた私は「Mちゃんに我が家に来てもらおうね」と話していたら…玄関のベルが鳴り、Mちゃんがドアの前に 夜中までおしゃべりしながら、勿論飲みながら過ごしました。こんな時間も愛おしいのです」と記した。

「ディナーにはMちゃんご夫妻にも来ていただき、イタリア フランス 日本のミックスディナー。あまりにもバタバタし過ぎて、お料理写真撮り忘れ ちなみにメニューは鶏肉料理とフランスらしいグラタンでした」と公開。「動き回るのでペタンコの靴で。YNUもテーブル横でおしゃべりに参加。翌日、大家さんご夫妻のファミリーが持つトスカーナ地方のお宅で作ったオリーブオイルをディナーのお礼にと頂きました。大切にパリに持って帰ります」とつづった。

「すでに絵など取り外し、開けてしまった穴を埋めたり。そして今、絵画や家具など私が出来ない物の梱包にスタッフの方が来ています」と引っ越し準備が進む自宅も公開。「夫、次女、私の3人がMilano を離れるのが寂しくてしょうがないのは…ミラノの街も勿論ですが、それ以上にこうして出会えた人たちと離れるのが本当に寂しいの」とした。

「ちなみに私は腰を痛めないように意識して片付けしていたら、右肘をやってしまった」と中村。「あと数日、気をつけて過ごします」「#引越し」「#素敵な出会い」「#ミラノ生活」と添えた。

中村は昨年9月から1年間、パリからミラノへ移住している。