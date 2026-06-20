劇団「ヨーロッパ企画」を率いつつ、『ドロステのはてで僕ら』（20年）や『リバー、流れないでよ』（23年）、その他多くの映画で脚本を手掛けてきた上田誠が、満を持して初監督に挑んだ。

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「いままでもお誘いはあったのですが、演劇と脚本の仕事に追われて、なかなかエネルギーを割けなかった。その機会が訪れました。それに、この映画は自分以外には誰も撮ってくれない気がしたんです（笑）」



上田誠監督 ©︎杉山拓也／文藝春秋

今回は得意の“タイムリープ”ではなく…

立場を違えて制作に携わることは、作品にどんな影響を与えたのだろうか。

「監督としては拙さもあると思うけど、制作においてはなんの苦労もなかったんです。なにしろスタッフが優秀で、当初思い描いた以上の作品になった。撮らせてもらったという感覚が大きいです」

今作『君は映画』では、上田監督が得意とするタイムリープではなく、次元を飛び越えるギミックが用いられる。

「当初はタイムリープを入れたかったんです。もはやトレードマークだし、一生それだけでいいくらいなんですけどね（笑）。でも物語の構造を考えていくと入らなかった。トリウッド（下北沢の映画館）を舞台に映画を撮るとなったとき、ふたりの主人公がスクリーンを通して出会うというギミックは必然であったように思います」

監督として、そのギミックを生かし切った。

「たとえばカット割りのルールを徹底してリズム感を生むなど、やるべきこだわりをきちんと実現できました。実は映画は舞台と比べるとコメディで戦いにくいと感じていたんです。映画館では笑いにくいというか。でも自分で演出してみると、ちゃんと滑稽で愛おしくもなった。そこはやり抜けたと感じてます。舞台を作るように作れたという感覚かもしれないですね」

「ぼくの映画は“骨っぽい”んです」

これまで手掛けたギミックコメディは、その面白さと展開を理詰めで追求してきた印象がある。だからこそ上田作品らしい妙味が生まれるのだが、今作にはそれに加えて“青春”を肯定し後押しする空気が濃厚に漂う。

「作り手として、若い人へのエールを込めているんですけど、どちらかと言えばそれは後づけの話。でも今回は下北沢という街を描くにあたって、キャストも自然と若くなりました。『ドロステ〜』なんかは特にそうなんですけど、ぼくの映画は“構造”が強い。エモーショナルな要素も入れたつもりだけど、結果的には“骨っぽい”映画になるんです。自分が思ってるよりもっとビショビショにして、感情をしとどに濡らすくらいで構造とのバランスがとれるんだなと思った。そういったことをいろいろ試してみました」

今作を撮り終え、去来した感情は嬉しさだったという。

「舞台は上演のたびに変化するから、実は完成という瞬間がない。でも映画は完成して、ずっと残る。だから嬉しかったんです。今後もギミックや企みに満ちた映画を作りたい。舞台となるロケーションと4カ月があれば撮りますよ（笑）」

うえだ・まこと 1979年、京都府生まれ。劇団ヨーロッパ企画の代表を務め、すべての公演で脚本・演出を担当。外部の舞台や、映画・アニメ・テレビドラマの脚本も⼿掛ける。2017年には『来てけつかるべき新世界』で第61回岸⽥國⼠戯曲賞受賞。舞台と映画ではタイムリープをテーマとする作品を数多く手掛ける。今年秋以降には脚本を担当した映画『⾼校⽣家族』が公開の予定。

INTRODUCTION

⼈気劇団・ヨーロッパ企画代表にして、映画では『サマータイムマシン・ブルース』（05年）、『ドロステのはてで僕ら』（20年）、『リバー、流れないでよ』（23年）などで脚本を務めてきた上⽥誠の監督デビュー作品。ダブル主演のひとりは劇作家のマドカを演じる伊藤万理華。⼀⽅、バンドマンのカズマを演じるのは井之脇海。さらに前⽥旺志郎、菊池⽇菜⼦なども加わり、下北沢の映画館「トリウッド」を舞台に、上田監督が得意とするギミックコメディが展開される。

STORY

東京・下北沢で劇作家をしているマドカと、隣町・三軒茶屋でバンドをしているカズマ。それぞれの活動で人間関係に悩みを抱えるふたりが下北沢のトリウッドで別々に映画を観ていると、なぜかスクリーンの中に互いを観ることなり、会話までもが成立。つまり、マドカにとってはカズマが、カズマにとってはマドカが「映画」として現れる。そんなあり得ない構造のなか、まるで映画のように、互いの物語＝現実のなかで事件が起きていく。カズマとマドカはスクリーンごしに会話しつつ、解決に奔⾛する……。

STAFF & CAST​

監督・脚本：上田誠／出演：伊藤万理華、井之脇海、藤⾕理⼦、⾦丸慎太郎、前⽥旺志郎、菊池⽇菜⼦、⾦⼦鈴幸、三河悠冴、今井隆⽂／2026年／日本／68分／配給：TOHO NEXT、トリウッド／©ヨーロッパ企画／トリウッド 2026

（渕 貴之／週刊文春CINEMA）