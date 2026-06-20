オリオールズ戦欠場

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でオリオールズと対戦する。大谷翔平投手は先発メンバー外となった。球団は、育休を取得したと発表している。

球団公式Xがスタメンを発表すると、そこに大谷の名前はなかった。米ファンからは「オオタニがプレーしないのなんで???」「オオタニはどこだ」と悲鳴が上がった。しかしその3分後、別の投稿で「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている。週末のどこかの試合で復帰予定だ」と発表した。

判明した理由に現地のファンも歓喜。「あぁぁぁ 第2子ね!!!」「俺がドジャースなら週末も休みあげるよ」「オーマイガー」「オオタニがまた父親の力強さを手にするぞ」「ゆっくり時間をとって。家族優先！」「一瞬冷や汗かいたわ」などの声が上がった。

また、米紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番マディー・リー記者は自身のXで「情報筋によると、ショウヘイ・オオタニは第2子の誕生に立ち会うためにチームを離れている。（父親リストには載っていない）」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）