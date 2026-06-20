〈「白髪は隠すもの」20代から約40年“白髪染め生活”の女性→やめた途端にスカウトされ…60歳でモデルデビューしたグレイヘアモデル（64）の激変人生〉から続く

美しいグレイヘアが印象的なモデルの野田ユカさん（64）。もともとピアニスト・エレクトーン奏者として活動していたが、約40年続けていた黒染めをやめ、白髪を活かしたヘアスタイルにイメチェンした途端、ストックフォト（画像素材サイト）のモデルとしてスカウトをされたという。

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現在は本格的にモデル業に乗り出し、ファッションから冠婚葬祭まで、シニアモデルにとどまらない活躍を見せる野田さんに、グレイヘアにシフトした経緯や、白髪に対する思いなどを聞いた。（全2回の2回目／1回目から続く）



野田ユカさん ©釜谷洋史／文藝春秋

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きれいなグレイヘアをキープするための“お手入れ事情”

――アナウンサーの近藤サトさんなど、有名人でグレイヘアに移行した方も多いですよね。そういった人を見て憧れていたとかはありますか？

野田ユカさん（以降、野田） 全然思ってなかったかな。グレイヘアの人って素敵だな、みたいな意識もなかったかも。

――そうなんですね。

野田 というか、人のことはどうでもいいのかもしれない。自分のことばっかりなんです（笑）。

――とってもきれいなグレイヘアですけど、キープするためのお手入れも必要ですか。

野田 何もしないと白髪が黄ばんでくるんですよ。

――黄色くなるんですね。

野田 そう。だから、黄ばみを取る「グッバイイエローカラーシャンプー」っていうのを毎日使ってます。

――60歳からモデルをはじめたきっかけはインスタグラム上でのスカウトだったそうですが、街なかで声をかけられることも？

野田 いやいや、スカウト的なものは全部インスタからですね。

モデルを始めて一層「自分大好き」になったワケ

――インスタをはじめたきっかけは？

野田 Facebookの次の流れで、なんとなくです。でもはじめは何を載せたらいいのかわからなくって、当時、沢口靖子さんの『科捜研の女』の再放送をよく見てたから、その画面を載せたのが最初（笑）。そんなレベルだから、まったくSNSとは無縁でした。

――モデルをはじめてからメンタルなどに変化はありましたか。

野田 「自分大好き」がより強くなったかな（笑）。

――撮影で撮った写真なんかを見返したりして。

野田 そうそう。「いいじゃん」って思って（笑）。

「そんなのをやっちゃうと…」アンチエイジングをしない理由

――アンチエイジング的なことはされてますか。

野田 そんなのをやっちゃうとシニアモデルとして“おばあちゃん”ができなくなっちゃいますから、やってないです。

――シミやシワも必要なわけですね。

野田 自分のモットーがもともと、「華麗なる加齢」なんだよね。だから、加齢には抗ってないです。

ただ、SNSではアンチエイジングをがんばってる人もいますよね。そういう方にとっては、たるみやしわ1つでもダメなんだから、白髪なんて絶対ダメなんだろうなあと眺めてます。

――モデルとしておばあちゃん役の依頼が来た時、最初ためらいはなかったですか。

野田 全然ないですよ。車椅子なんか、撮影でガンガン乗ってます。車椅子で介護者役の方にご飯を食べさせてもらったりね。

プライベートでは、子どもは未婚ですけど、3世代のファミリー写真も撮りましたし、もう孫にランドセルも渡しました（笑）。

――一方でランウェイにも登場されたり、ファッション系のお仕事もされているそうで。

野田 こだわりがないんです。求められたらなんでも応えたいっていうかね。

――ファッション系でカッコよくいきたいとか、そういうのはないですか。

野田 モデル活動のスタートは、ストックフォト（画像素材サイト）だったんですね。で、私のこの白髪の見た目だと、使われるカテゴリーは「ライフ」とか「介護」「ファミリー」とかなんですよ。

だから葬式でも結婚式でも介護のモデルでもなんでもやるし、そもそも、何かになりきるのが好きなんです。

「昔はとにかく若く見られたかった」

――かつては「美魔女」という言葉も流行りましたが、今、「若く見られたい」気持ちはないですか。

野田 昔は年を重ねるのが怖かったです。とにかく若く見られたかったから、そのためにも白髪は絶対隠さなきゃと思っていて。

結果的にグレイヘアにして今は大満足ですけど、「美魔女」とはまったく別のスタイルですし、皆さんに白髪をおすすめする気もないんです。

――そうなんですね。

野田 私は自分が好きでこれをやってるだけなんで、人に強要するつもりはなくて。

何が言いたいかというと、今日の自分が好きでいられるようになりましょうよ、という感じですかね。

たまたま私は白髪に恵まれて、それを使って人生が変わったのは間違いないです。でも、だからといって皆が同じようにしてなんて思わないし、やられても困るっていうか（笑）。

――ライバルが増えてしまうというか。

野田 まあ困るんですけど（笑）、60歳からモデルをはじめたと言うと「遅咲き」と思われるかもしれませんが、「遅咲き」という言葉は私の辞書になくて。今日が自分史上一番咲いている人生でありたいと思って、モデル業もしています。

「私の目標は80歳」なぜ早く年齢を重ねたいのか？

――還暦を迎えた時はどんな気持ちでしたか。

野田 やったー！ って感じだったかな。私、5月が誕生日で64になったんですけど、やっと64になれたなって。まだまだ自分なんかひよっこだと思ってるので。

――早く齢をとりたい？

野田 なんか今って中途半端なんですよ、年齢が。シニアモデルって言うにはちょっと若い気がするし、かといって他の立ち位置も微妙で。

私の目標は80歳なんです。元気ならね。

――80歳のシニアモデルが目標？

野田 そう。介護される役でもファッションモデルでもなんでもいいから、80歳で現役のシニアモデルになりたいなって。

ありがたいことに、皆さんから「こんな風に年をとりたい」ってコメントをいただくことが多くて。だから、若い人にとって目標になるような老人になりたいです（笑）。

――白髪染めを続けていたら、逆に老け込んでいたかも、とかって思います？

野田 どうなんだろう。モデルじゃなくて、普通にピアニストを続けていたでしょうね。で、白髪隠しの帽子もかぶっているでしょうし。今は帽子、絶対嫌ですからね。

――白髪染めをしていた時代の帽子は今どうしてるんですか。

野田 15個くらいあったけど、今はかなり捨てちゃいました。この白髪あっての私なんで、隠しちゃったら意味ないでしょ（笑）。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

（小泉 なつみ）