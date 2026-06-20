森保ジャパンは日本時間19日、1次リーグF組第2戦のチュニジア戦（同21日）に向け、試合会場であるメキシコ・モンテレイ入りした。

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オランダとの第1戦は激闘の末に2−2。勝ち点1の日本にとって、第2戦の勝ち点3は必須条件となる。

そのチュニジアは13日の1次リーグ初戦でスウェーデンに1−5で大敗。直前のテストマッチでもベルギーに0−5で敗れている。アフリカ予選9勝1分けの無敗、無失点の堅守が崩壊したことで、15日にサブリ・ラムシ監督（54）が更迭され、新監督にエルベ・ルナール氏（57）が就任した。

元ワールドサッカーグラフィック編集長でDAZNの解説者としてフランスリーグなどを担当する中山淳氏がこう言う。

「チュニジアは堅守速攻のチーム。まずは崩れた守備陣を立て直して日本戦に臨むでしょう。日本にとって厄介なのは、ルナール監督が2024年から今年4月まで同じアジアのライバル・サウジアラビアの監督を務めていたこと。サウジアラビア監督時代の昨年、W杯アジア最終予選で対戦して、日本のホームで0−0の引き分け。日本は自陣でがっちり守備を固めたサウジアラビア守備陣を崩せなかった。アウェーや今回のような厳しい状況で勝ち点1をもぎ取る戦い方を知っています」

前回カタールW杯出場をかけたアジア最終予選でも、日本はルナール監督率いるサウジアラビアと同組だった。

中山氏が続ける。

「21年10月のアウェー戦でミスを突かれて0-1の敗戦。その後、森保監督の解任論が浮上した因縁があります。今回は守って0−0で後半に持ち込み、カウンターで1点を狙いにくるでしょう。ルナール監督が就任会見で『私は日本代表のことをよく知っている』と語っているのが不気味です」

負傷欠場・久保建英の代役は…

森保ジャパンは左膝負傷のため欠場するMF久保建英（25）の代役として、右シャドーにMF伊東純也（33）、あるいは右ウイングバック（WB）のMF堂安律（27）を1列前に上げてシャドーに配置。DF菅原由勢（25）をWBに入れるプランがある。

オランダ戦では、後半30分に右WBに入った菅原から伊東へ送った縦パスが相手守備陣を崩し、同点弾につながる右CKを獲得した。2人は自在にポジションチェンジをしながら好連係を披露。堅牢なチュニジア守備陣を崩すためにも、菅原がキーマンになりそうだ。

無尽蔵のスタミナが武器。攻守でハードワークができる上、ロングスローもある。戦術理解度が高いため、森保監督にとっては頼りになる存在だ。

U-17元日本代表監督の森山佳郎（現J仙台監督）氏は、日刊ゲンダイのインタビューで教え子の菅原について、こう語っている。

「名古屋のU-15にいた中学生時代から、大人と普通に会話できる大人びた子だった。賢くて吸収力が高い。チームではFWか中盤だったが、僕は右SBの適性があると思って起用し続けた。自分が見たU-17日本代表4世代の中で、全活動皆勤賞は由勢ただ1人。『無事是名馬』という言葉がありますが、彼はまさにそう。代表ではリード守り抜きたい時の右WBや3バックの右で使える。チームの盛り上げ役としても、DF長友佑都選手（東京）の後継者になれる器もあります」

菅原は「途中からでも最初からでも、自分にできる最大限の準備をしっかりする。これは毎試合、変わらない」と話した。チュニジアのルナール新監督については「サウジアラビアの監督をやっていたので対策は分かる。（DFラインが）5枚でも4枚でも、どっちできてもいいようにしたい」と腕まくり。久保が不在でも、オランダ戦同様、右サイドから得点機を作り出したい。

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ところで、森保ジャパンにとって不穏な「怪情報」が流れている。チュニジアの初戦の大敗は、前監督を更迭させるために“仕組まれていた”という説だ。監督が代わったことで、“ここから本気”のチュニジアは侮れない。●関連記事 【もっと読む】森保Jに不気味な逆風 初戦の守備崩壊は前監督への“造反”だった では、それらについて詳しく報じている。