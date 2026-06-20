来年にも施行されるMLBの新労使協定が、スタンフォード大の佐々木麟太郎（21）を直撃しそうだ。

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MLBの労使交渉が本格化し、大リーグ機構は選手会側に対し、ドラフト制度の大幅な改革案を提示したという。

日本時間19日のスポーツ専門局ESPNによれば、指名人数を抑制するため、従来の20巡目から12巡目に削減。30球団の契約金総額も現行（昨季は3億9250万ドル=約633億円）の約半額となる2億ドル（約323億円）とすることなどが盛り込まれた。新ドラフトの実施は2027年か翌28年初頭を予定しているという。

労使交渉の行方も含めて成り行きを見守るしかないものの、佐々木にとっては頭の痛いところだろう。昨年のNPBドラフトでソフトバンクから1位指名を受け、今年7月のMLBドラフトでの指名を待っているものの、仮に改革案が通れば、来年のドラフト時期は大幅に後ろ倒しされる。先行きが不透明になりかねないからだ。

佐々木はESPNが5月に発表した「2026年ドラフトランキング」で155人中153位につけた。現時点での評価は芳しくないものの、招待されている7月のドラフトコンバイン（品評会）で各球団のスカウトに実力をアピールして上位指名を狙っているといわれる。仮に来月のドラフトで指名を見送られたり、下位指名なら契約せずにスタンフォード大に残留する可能性がある。

しかし、来季以降も大学野球でプレーしても、思惑通りに市場価値が上がる保証はなく、新ドラフトが実施されれば、来年以降は契約金を抑えられかねない。まして、来年10月に行われるNPBドラフトにも支障をきたす。

ソフトバンクは契約金1億5000万円（出来高含む）、1年目から年俸1500万円が手にできる上に、将来的なポスティングシステムでのメジャー移籍も示唆している。至れり尽くせりだが果たして。

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ソフトバンクは佐々木の獲得に向けとある秘策を温めているという。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】ソフトB 佐々木麟太郎獲得へのウルトラC では、それらについて詳しく報じている。