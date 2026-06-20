ドジャース大谷翔平に、不安材料が浮上している。右手中指の裂傷だ。

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日本時間17日のレイズ戦で先発した大谷は試合中、同箇所から出血し、ユニホームのズボンでふくシーンがみられた。今月4日のダイヤモンドバックス戦以降、3試合連続で登板時に右手中指からの出血が確認されている。

大谷はリリース時に親指の爪で中指をひっかき、裂傷したとみられている。大谷は普通の人と比べて爪の長さが短く、指先にかかる負担が大きいという。その分、マメ（水ぶくれ）もできやすい。

実際、大谷は日本ハム時代からたびたびマメに悩まされ続けてきた。

特にエンゼルス時代の2023年には、右手中指の爪が割れたうえ、マメもできたことで球宴の登板を回避する事態に。中指はリリースの最後に力がかかり、わずかな痛みでも握りや回転、制球に影響する。指の状態が悪化すれば登板間隔の見直しどころか、野手としての出場にも影響しないとも限らない。

まして、本拠地ドジャースタジアムがあるロサンゼルスの夏は、地中海性気候で雨が少なく、乾燥しやすい。空気が乾燥すればボールが滑りやすくなり、ますます指先に力が入りがちになる。

ここまでの疲労蓄積も含め、この夏は正念場を迎えそうだ。

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そんな大谷は今年も、ホームランダービー出場を見送る公算が大きい。中指や左膝に不安を抱えていることに加え、“因縁”のネットフリックスも関係しているという。いったい、どういうことなのか。●関連記事 【もっと読む】大谷が本塁打競争出場を躊躇う本当の理由 では、それらについて詳しく報じている。