〈「てっきりコロナかと」謎の高熱と吐血が続き、病院で「明日死んでもおかしくない」と“余命1日”宣告…イケメンすぎる税理士（33）を襲った病の正体〉から続く

税理士でありながら、副業としてホストクラブに勤務し、年間3億円の売上を叩き出した異色の人物がいる。夜野仁さん（33）だ。もともとプロ野球選手を夢見て大学まで野球をしていたが、夢破れて税理士になったのち、ナイトワーカーたちを顧客に活躍。さらにその顧客からの誘いを受け、ホストを兼業し始めた。

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2025年には国内最大手のエアーグループで、在籍ホストが700〜800人いる中、売上ナンバーワンに輝いた。しかし、同年をもって突如ホストを引退し、現在は税理士事務所の代表社員として勤務している。

莫大な売上を叩き出してなお、ホストを引退した真相とは。二足の草鞋を履いていた当時を振り返ってもらい、知られざるホスト業界の光と影を聞いた。



税理士とホストを兼業し、国内最大手のグループでナンバーワンに輝いた経歴を持つ夜野さん

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税理士の傍ら、ホストとして3億円の売上を叩き出せたワケ

--30代から未経験でホストデビューされたにもかかわらず、初日から4000万円、初月から8700万円の売上を叩き出したそうですね。

夜野仁さん（以下、夜野） ホストになると決まってから、税理士で付き合いのあるお客さんたちに営業をかけたんです。取引先の社長さん方もそうですし、税務相談を受けていたナイトワーカー系のお客さんに、「最初だけでも来てください」とお願いしたんですね。

そしたら入店初日に、30人ぐらいがカンパするような形で、4000万円相当のシャンパンタワーを入れてくれました。同月の売上も、初速の勢いで8700万円まで届き、いきなりナンバーワンになることができました。

--相手が社長さんということは、結構男性のお客さんも多かったのでしょうか。

夜野 とはいえ、デビュー時に営業をかけた方々は、最初だけ通ってくれた感じですね。入店したのが2024年11月だったのですが、年内は男性のお客様の方が多かった気がします。あくまで本業での取引先の方々なので、定期的にホストクラブでお金を使って欲しいともお願いできないので……。それで、年明けからは新規のお客さんで戦おうと決めていました。

幸い、初月でいきなりナンバーワンになったので、業界でも注目されたのは大きかったですね。ホストの専門誌で取り上げられたり、歌舞伎町のいたるところに看板が出たりして、知名度で新規の方々が来てくれやすかったと思います。

--結果、それ以降はどうでしたか。

夜野 2024年は年間売上が1億5000万円、2025年は3億円に届きました。その年は在籍ホストが700〜800人いる中で、売上ナンバーワンになったことで表彰されました。

--さらっと話しますけど、数字が大きすぎて実感が湧かないですね……（笑）。税理士とホストを兼業されていた頃は、どのような生活を送っていたんでしょうか。

夜野 できるだけ本業に支障が出ないよう、2025年は週1回しか出勤していませんでした。営業中もお酒を飲まない“ノンアル営業”で、アフターも基本的にしていませんでした。

ただ、店に通ってくれる女性たちとは、週5〜6回会っていましたね。昼休憩の時に、自分の税理士事務所の近くまで来てもらい、一緒にランチを食べたり。あとは税理士の仕事が終わったらTikTokライブをやるなど、隙間時間を狙って集客につなげていました。

1日で1億円を使う太客の正体

--結局、お客さんは何人ぐらいいたのでしょうか。

夜野 月1回以上通ってくれるお客さんが、常時10人近くいましたね。最初のうちは、多くの人に営業をかけていたのですが、徐々に人数を絞るようシフトしていきました。お客さんが多いと、常に電話やLINEを続けて、関係をつなぎ止めておかないといけないので、兼業だと限界があると悟ったんですよね。

1回に使うのが数万〜10万円程度のいわゆる“細客”でも、数日連絡しないだけで、他店のホストに浮気されたり、何の前触れもなく音信不通になったりする。そしたらまた別のお客さんと、一から関係性を築き上げないといけないので、相手にする人を増やすと本末転倒になってしまうんですよね。

--そうなると少数精鋭で、大金を使ってくれるお客さんがいたと。

夜野 いわゆるエースと呼ばれるお客さんには、2025年の最終営業日に、1億円使っていただきました。

--1日で1億円……。

夜野 もともとTikTokライブを見て、来店してくれた50歳ぐらいの方なのですが、資産家で「ホストには30年以上通っている」と話していました。

その方が「ホスト通い」を最後にしたいということで、2025年の営業最終日に、ペルフェクションという超高級コニャックを注文してくれました。そこで年間売上が3億円の大台に乗り、僕自身もこの区切りでホストを引退しました。

「トイレが詰まったから来て」と言われても断れず……“召使い状態”に疲弊してしまった

--それほど売上が上がっても、ホストを引退されたのはなぜでしょうか。

夜野 はたで聞くと3億円ってすごいですけど、じゃあもう1回できるかというと、もうできないぐらい心身が疲弊していたと言いますか。

--それは営業が大変だったのでしょうか。

夜野 1億円を使ってくれた方の話で言うと、もともと3億円近く使ってくれるという約束だったんです。

そのために日々の連絡はもちろん、いきなり「トイレが詰まったから家に来て欲しい」などと、急な呼び出しも多かったんです。会いたい口実なのかは分かりませんが、深夜2時でも呼ばれたら駆けつけないと、「もうお店には通わない」と言い始めるんですね。要は、お金を使うと匂わせておき、相手にしてくれないなら前言撤回すると揺さぶることで、ホストとの関係が途切れないようにしているのだと思います。

いわゆる召使いのような扱いを受けながらも、大金を使ってくれる保証はないわけですよ。店舗のイベント時に「毎回まとまったお金を使う」と言いながら、その都度はぐらかして、結局は毎回数万円しか使わない。そんな駆け引きのようなやり取りを、もう何十回も繰り返して、ようやく年間の営業最終日に1億円を使ってもらったんです。

「自称資産家」「100万円使う」女性たちの嘘に翻弄されるホストたち

--疑心暗鬼にならざるを得ないですね。

夜野 それ以外のお客さんでも、同じような関係性になることは珍しくありません。先ほど話したように、相手にしないと他店のホストに浮気されたり、何の前触れもなくLINEアカウントが消えていたりと、もうこちらの心身が持たないんですよね。これまでの労力が無駄になったのに加え、人間不信に陥っていくようで、メンタルが削られていくんです。

--ホストとお客さんの関係なのに、なぜか駆け引きをしている構図が不思議ですね。

夜野 それはホスト業界特有の風習かなと思います。これが税理士の仕事であれば、依頼主と税理士の利害関係が一致すれば、ビジネスの付き合いが続くのが当たり前じゃないですか。

それがホストとお客さんの場合は、そうはいかない。お客さんとしては、ホストに恋愛感情を抱いて欲しい気持ちや、相手に構ってもらいたい寂しさ、自分を大きく見せたい承認欲求などが重なって、どんどん歪な関係になっていく。「自称資産家」だとか、「今月は100万円使う」とか、「もうお店に通わない」とか、嘘が重なって関係性がこじれていくわけです。

――なるほど……。

夜野 それとホスト側からすると、売上を上げないといけないというプレッシャーも大きいです。特に、僕は入店初月で8700万円を売り上げていたこともあり、周りからの注目も高まってプレッシャーになる。いまは風営法改正により、以前に比べて競争や消費を煽るような広告表現は抑えられていますが、それでもプレイヤーからしたら日々追われるような気持ちで苦しいんですよ。

結局ホストって、売上を上げた人が役職も偉く、周囲からの評価も上がりやすいので、どうしても売上を上げないといけない構図になる。僕も毎回大きなイベントでは、吐きそうになるほど緊張してましたし、そのぶん女性にも売上を期待してしまう。引退を決めたのは、そうしたサイクルの中で、精神が削られていったのが大きいです。

〈なぜキャバクラは「経費」になるのに、風俗店はNGなのか…“元No.1ホストの税理士”が解説する、夜の店と税務の不思議なカラクリ〉へ続く

（佐藤 隼秀）