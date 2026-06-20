タモリ、皮ごと食べられるバナナを丸かじり「食べられそうにないけど…」
テレビ朝日では、『タモリステーション』の最新作をきょう20日午後8時54分から放送する。今回新たにスポットを当てるのは、日本のフルーツ。
【写真】さんまと…タモリ？奇跡の2ショット『さんま御殿』で実現
圧倒的な甘さはもちろん、色や形など見た目の美しさまで、すべてにおいてハイクオリティーな日本のフルーツは世界から熱い注目を浴びており、外国人観光客にも大人気。しかし同時に、地球温暖化や流通事情の変化、生産者減少など、フルーツを取り巻く環境も常に変化している。
そこで、今回の『タモリステーション』では、環境や時代の変化の中でもおいしく進化し続ける日本のフルーツの秘密を独自取材。スタジオには俳優・木村佳乃のほか、近畿大学農学部教授神崎真哉氏を迎える。
今回、タモリはフルーツ栽培の最先端を取材するため、静岡・浜松へ。訪れたのは、浜松駅近くに建つ、とあるビル。その一角に、AIが自動栽培するイチゴ農場が広がっている。
実は、イチゴは天候によって大きく収穫状況が左右される繊細な作物であり、管理の難しさもあって、近年、イチゴ農家の数は6割以上も減少。しかし、AIが管理・制御する自動栽培ならば、環境の影響を受けることもなく、全国どこでも一年中おいしいイチゴを作ることができるといい、イチゴ業界を救う次世代型農場となる。
ビル内の農場に足を踏み入れたタモリは、栄養や気温・湿度、光量などの緻密な設定に感心。また、AIが熟度を判断し自動で収穫する“AI収穫マシン”や、ミツバチよりも高い受粉成功率を誇る“受粉ロボット”などを目の当たりにし、「これはスゴイ、初めて見た…」と驚きを隠せない。タモリが感じた、“フルーツ栽培の未来”とは。
また、昨今の地球温暖化の影響で、日本のフルーツの産地が変化しつつある状況もクローズアップ。現在、果物の栽培適地はどんどん北上しており、50年後には、多くのフルーツ産地が東北北部や北海道に移ってしまいかねない。しかし、研究者や生産者たちもただ手をこまねいているわけではなく、気候変動に対抗すべく取り組みを進めている。番組では、収穫時期をコントロールする栽培技術の研究や高温に強い新品種の開発を徹底調査。突然変異により誕生した、暑さに強く糖度も高い新品種ミカンとは。
そしてスタジオでは、フルーツを集めた“市場”を再現。タモリと木村が果物の目利きにチャレンジする。おいしいブドウやリンゴを選ぶときの“見極めポイント”に2人とも納得。さらに、2人は“糖度16度の甘さを持つ黄色いスイカ”、“手でちぎって食べられるパイナップル”、“皮をむかずにそのまま食べられるバナナ”など珍しいフルーツを実食。
タモリが最も驚いたのが皮ごと食べられるバナナ。「えっ！皮まで食べられそうにないけど…ホントにおいしいの!?」と半信半疑ながら丸かじり。はたしてタモリの感想は。
近年、市場が拡大している“カットフルーツ”、“冷凍フルーツ”の進化にも着目。おいしさも栄養分も逃さないカット技術、新鮮さをキープする超急速冷凍技術について探る。
栄養豊富で毎朝、必ず食べるという人も少なくないバナナ。日本人が愛してやまないバナナはどのように栽培され、どのように食卓に並ぶのか。栽培地・フィリピンから日本の食卓に届くまで、およそ3500キロの旅も完全追跡する。その過程で浮かび上がってきたのは、最もおいしい状態で店頭に並ぶよう、収穫から販売までの熟成具合を緻密に計算する“熟成コントロール技術”。巨大船で5日間かけて運ぶ間、バナナを熟れさせないよう“眠らせる”こだわりの温度とは。
今回の収録を終えたタモリは「AI農場、熟成コントロール、冷凍加工などフルーツをめぐる技術革新に驚きました。日本のフルーツは甘さと酸味の絶妙なバランスが世界一だと思いますが、私たちが手軽においしいフルーツを口にできる背景にはさまざまな苦労や研究の積み重ねがあることがわかりました」と感嘆。「みなさんもこの番組を見たら、店頭に並ぶフルーツの見方が少し変わるのではないでしょうか。そしてやはり、温暖化がこれだけ進行しているという現状も今一度、考えてほしいですね」と呼びかけていた。
【写真】さんまと…タモリ？奇跡の2ショット『さんま御殿』で実現
圧倒的な甘さはもちろん、色や形など見た目の美しさまで、すべてにおいてハイクオリティーな日本のフルーツは世界から熱い注目を浴びており、外国人観光客にも大人気。しかし同時に、地球温暖化や流通事情の変化、生産者減少など、フルーツを取り巻く環境も常に変化している。
今回、タモリはフルーツ栽培の最先端を取材するため、静岡・浜松へ。訪れたのは、浜松駅近くに建つ、とあるビル。その一角に、AIが自動栽培するイチゴ農場が広がっている。
実は、イチゴは天候によって大きく収穫状況が左右される繊細な作物であり、管理の難しさもあって、近年、イチゴ農家の数は6割以上も減少。しかし、AIが管理・制御する自動栽培ならば、環境の影響を受けることもなく、全国どこでも一年中おいしいイチゴを作ることができるといい、イチゴ業界を救う次世代型農場となる。
ビル内の農場に足を踏み入れたタモリは、栄養や気温・湿度、光量などの緻密な設定に感心。また、AIが熟度を判断し自動で収穫する“AI収穫マシン”や、ミツバチよりも高い受粉成功率を誇る“受粉ロボット”などを目の当たりにし、「これはスゴイ、初めて見た…」と驚きを隠せない。タモリが感じた、“フルーツ栽培の未来”とは。
また、昨今の地球温暖化の影響で、日本のフルーツの産地が変化しつつある状況もクローズアップ。現在、果物の栽培適地はどんどん北上しており、50年後には、多くのフルーツ産地が東北北部や北海道に移ってしまいかねない。しかし、研究者や生産者たちもただ手をこまねいているわけではなく、気候変動に対抗すべく取り組みを進めている。番組では、収穫時期をコントロールする栽培技術の研究や高温に強い新品種の開発を徹底調査。突然変異により誕生した、暑さに強く糖度も高い新品種ミカンとは。
そしてスタジオでは、フルーツを集めた“市場”を再現。タモリと木村が果物の目利きにチャレンジする。おいしいブドウやリンゴを選ぶときの“見極めポイント”に2人とも納得。さらに、2人は“糖度16度の甘さを持つ黄色いスイカ”、“手でちぎって食べられるパイナップル”、“皮をむかずにそのまま食べられるバナナ”など珍しいフルーツを実食。
タモリが最も驚いたのが皮ごと食べられるバナナ。「えっ！皮まで食べられそうにないけど…ホントにおいしいの!?」と半信半疑ながら丸かじり。はたしてタモリの感想は。
近年、市場が拡大している“カットフルーツ”、“冷凍フルーツ”の進化にも着目。おいしさも栄養分も逃さないカット技術、新鮮さをキープする超急速冷凍技術について探る。
栄養豊富で毎朝、必ず食べるという人も少なくないバナナ。日本人が愛してやまないバナナはどのように栽培され、どのように食卓に並ぶのか。栽培地・フィリピンから日本の食卓に届くまで、およそ3500キロの旅も完全追跡する。その過程で浮かび上がってきたのは、最もおいしい状態で店頭に並ぶよう、収穫から販売までの熟成具合を緻密に計算する“熟成コントロール技術”。巨大船で5日間かけて運ぶ間、バナナを熟れさせないよう“眠らせる”こだわりの温度とは。
今回の収録を終えたタモリは「AI農場、熟成コントロール、冷凍加工などフルーツをめぐる技術革新に驚きました。日本のフルーツは甘さと酸味の絶妙なバランスが世界一だと思いますが、私たちが手軽においしいフルーツを口にできる背景にはさまざまな苦労や研究の積み重ねがあることがわかりました」と感嘆。「みなさんもこの番組を見たら、店頭に並ぶフルーツの見方が少し変わるのではないでしょうか。そしてやはり、温暖化がこれだけ進行しているという現状も今一度、考えてほしいですね」と呼びかけていた。