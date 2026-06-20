タレント中山秀征（58）は20日朝、MCを務める日本テレビ系「シューイチ」に生出演したが、番組を途中で退席した。20日（日本時間21日）に行われるFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグで、日本の第2戦となるチュニジア戦を現地観戦するためとし、生放送中の中盤にスタジオを出て、対戦の地となるメキシコ・モンテレイスタジアムに向かう「異例」の対応を取った。

番組では現地からの中継をまじえて、チュニジア戦の直前情報を何度か伝えたが、中山は番組のオープニングで「実は私、明日のチュニジア戦を観戦すると、みなさんにお伝えするということで、この後、メキシコに向かいます」とコメント。土曜の番組放送時間は午前5時55分から同9時25分だが、中山は「番組の途中に行かないと間に合わないということなんです」として、途中退席することを事前に公表。「番組は続きますので、ぜひ最後までごらんください。弾丸でございます。明日の朝は、メキシコから生中継でお届けします」と述べると、「どういうスケジュールになっているんでしょうか？」と、自民自答するように口にした。

午前8時前になると、ともに出演する同局の辻岡義堂アナウンサーに「いよいよヒデさん出発の時がやってきました」と促された。中山は「間に合わない。今から空港にいきます」と応じ、ソンブレロとサングラスのメキシコ風ファッションでキャリーバッグを引き、「このまま空港に行きます！」と、急ぐ様子でスタジオを後にした。

その後の放送は、辻岡アナが進行役を担当。番組ラストで、辻岡アナは「明日はヒデさんがメキシコから生中継です！」と、アピールしていた。