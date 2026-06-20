リアルな台湾の日常が中野に　夜市グルメから台湾式マッサージ、夜市ゲームまで楽しめる3日間

東京・中野区役所及び中野四季の森公園にて2026年6月26日から28日までの3日間、「台湾文化祭2026」が開催！“リアルな台湾の日常”をテーマに、夜市で人気のグルメやクラフトビール、現地で愛される手土産、台湾式マッサージなど、全51ものブースが登場します。

中野でリアルな台湾を体験！ 注目ブースは？

2026年6月26日から28日までの3日間開催される「台湾文化祭2026」。東京の中野区役所と中野四季の森公園の2エリアで行われる。

「『中野で体感する、本物（リアル）の台湾の日常』をテーマに、初出店を含む全51ブースが勢揃い」（実行委員）する本イベント。グルメ、体験・ゲーム、お土産・雑貨など豊富なラインナップとなっている。

2026年6月26日〜28日開催 「台湾文化祭2026」＠中野

「知っているようで、実は食べたことがない。そういう台湾グルメが揃った」と実行委員会がアピールするグルメブースでは、夜市の熱気を感じられる本場さながらの味わいを楽しめるという。

顔並の大きさがある台湾唐揚げ「大鶏排（ダージーパイ）」は、スパイスが効いた秘伝のタレに漬け込んだ鶏肉を使っているという。熱々の揚げたてをいただける。

『福来大鶏排（ダージーパイ）』

ほかにも、代表的なストリートフード「胡椒餅」や本場でも人気の点心「水煎包（スイジェンバオ）」など、夜市の雰囲気を味わえるメニューが揃う。

「ルーローハン」などの馴染みのあるメニューはもちろん、馴染みのないローカルフードまで、盛りだくさん。2014年に台湾で生まれたクラフトビールブランド「TAIHU BREWING」も出店し、個性的なビールを堪能できる。

『TAIHU BREWING』台湾を代表するクラフトビール

お土産・雑貨ブースでは、現地で愛されてきた手土産が揃う。パイナップルなどのフルーツや台湾茶葉を使った「台湾焼き菓子」や、濃厚な味わいの「台湾カラスミ」など日本人にとって珍しいものに出合えるという。また、台湾のロングセラー商品を扱うセレクトショップも登場する。

『TAIWAN LOVE』 台湾のロングセラー商品が揃う

台湾式マッサージや夜市ゲームコーナーといった体験ブースも充実。ゲームコーナーでは、夜市定番のゲームを3種類体験でき、ローカルな雰囲気が楽しめそうだ。

輪投げ・ビン釣り・麻雀ビンゴの3種類を体験できる

「台湾文化祭2026」イベント詳細

開催日程：2026年6月26日〜28日

会場：中野区役所（ナカノバ、ソトニワ） 、中野四季の森公園（芝生エリア、イベントエリア）

主催：台湾文化祭実行委員会

共催：株式会社KACHIAL

後援：東京都中野区、（株）JTB、ソフトバンク、丸富製紙株式会社、タスキンレントオール、桃園市政府観光旅遊局、臺南市政府観光旅遊局、高雄市政府観光局、在日台湾原住民連合会、東京台湾の会など

公式サイト：https://taiwanbunkasai.com/

「台湾文化祭2026」会場レイアウト

【画像】全51のブースが勢揃い 台湾のローカル気分を満喫できる（6枚）