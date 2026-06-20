インターネットイニシアティブは17日、通信容量無制限のプリペイドSIM「Japan Travel SIM Unlimited for BIC SIM」を発売した。全国のビックカメラ・コジマ・ソフマップの店頭やオンラインショップで購入できる。

編集部で確認したところ、各オンラインショップでの価格は、10日間用が7700円、15日間用が9350円、31日間用が1万4080円。

「Japan Travel SIM Unlimited for BIC SIM」は、訪日外国人や一時帰国者向けのプリペイドSIM。以前から提供していた「Japan Travel SIM」の通信容量選択型プランに加わる形となる。

SIMの種類はnanoSIM。4G／5G対応で、通信回線はau。SMSや音声通話は利用できない。混雑時や大量通信時には通信速度が制限される場合がある。

また、テザリングについてはデータ容量に上限がある。テザリング高速通信データ容量の上限は、10日プランが9GB、15日プランが14GB、31日プランが30GB。上限超過後は、通信速度が最大128kbpsに制限される。

利用方法

iPhoneの場合は、購入したSIMカードを挿入するだけで利用できる。APN構成プロファイルのインストールは不要。デュアルSIMで利用する際は、他社の「構成プロファイル」がインストールされていると通信できない場合がある。その場合は、不要な構成プロファイルを削除すると通信できるようになる。

Androidの場合は、機種やOSによりAPN設定が必要。SIMカードを挿入するだけで通信できる場合もある。