◇W杯北中米大会1次リーグD組 米国 2―0 オーストラリア（2026年6月19日 シアトル）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグD組の米国が19日（日本時間20日）、オーストラリアを2―0で破り、勝ち点を6に伸ばして2大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。開幕2連勝は1930年の第1回ウルグアイ大会以来、実に96年ぶりだった。

前半11分、FWバグロン（モナコ）のクロスが相手DFバージェス（スウォンジー）のオウンゴール（O・G）を誘って先制。米国は初戦のパラグアイ戦でもO・Gによる得点があり、FIFAによると2試合連続はW杯史上初の珍事となった。

前半43分にはセットプレーのこぼれ球をDFフリーマン（ビジャレアル）が頭で押し込んで突き放した。フリーマンの父アントニオ氏はNFLのパッカーズなどで活躍したワイドレシーバー（WR）で、パ軍が制覇した97年のスーパーボウルでは名クオーターバック（QB）ファーブのパスを受けてタッチダウン（TD）もマーク。「父は素晴らしい人だけど、僕も自分なりのやり方でそうなれる。成功した父がいて指導してくれて、こういう場面で対応できるようにしてくれたのは本当に素晴らしい」と話した。

後半アディショナルタイム（AT）には、足がつった主審のフェリックス・ツヴァイヤー氏（ドイツ）がピッチに座り込み、試合が中断するハプニングも発生。選手に足をのばしてもらい。第4審判から渡されたドリンクを飲んで立ち上がった同氏は試合を再開し、ATは当初表示された6分よりも長い8分だった。