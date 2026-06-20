スタメン発表は試合のわずか2時間前

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、産休のためチームを離れることになった。この日は報道陣に向けてロッカーがオープンになっても大谷が姿を見せず、スタメン発表も遅れ、報道陣には「怪我なのでは……」と不穏な空気も流れていた。

休養日明けのこの日、ドジャースは本拠地オリオールズ戦のスタメンを報道陣になかなか発表しなかった。「大谷に何かあったのか？」と米記者も不安げな様子を見せていた。

ロバーツ監督は試合前の会見で発表が遅れていることについて「いくつかのことに対応中だ。もうすぐ発表する」とコメント。「健康状態に関することか？」と問われると「ノー」と回答した。大谷の離脱理由が発表された今、このコメントについて考えてみると、確かに間違ってはいない。

ドジャースのグラウンドでの打撃練習が終わっても発表されず、選手に何かあったのではと報道陣の間では持ちきりだった。そんな中、球団は産休のため大谷がチームを離脱することを発表。第2子誕生のためとみられる。

直近の試合では左膝の怪我の影響も心配されていたが、不安が吹き飛ぶハッピーなニュースが飛び込んできた。（Full-Count編集部）