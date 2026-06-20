7月3日(金)公開の映画「ラブ≠コメディ」。本作は人気アイドル兼俳優・神崎麗司(中島健人)を中心に、その周囲の人々がひとつの作品を作り上げていく"お仕事ムービー"としての側面も持つ、胸アツのエンターテインメントだ。

劇中で麗司と次第に対立していく実力派俳優・渕上颯真を演じるのは塩野瑛久。自身と同じ「俳優」という職業を演じるにあたり、「心境が痛いほど分かる」と語る。本作で描かれるのは、華やかな世界の裏側にある、誰もが抱く"嫉妬"や"憧れ"、そして表現者としての葛藤だ。

HOMINISでは、初共演となった中島健人へのリスペクトや撮影現場でのエピソードをはじめ、塩野瑛久の俳優としての視点から、自身のキャリアに影響を与えた風間俊介との出会いまでを掘り下げる。ポップな魅力の奥にある"ものづくりのリアル"と、俳優・塩野瑛久の静かな情熱に迫る。

――「ラブ≠コメディ」への出演が決まったと聞いたときの率直な感想を教えてください

「最初は『王道のラブコメディ作品なのかな』という印象で読み進めていたのですが、読み進めるうちにすごく地に足がついたというか、ラブコメだけではない"絆"や"青春"といったものが垣間見える作品だなと感じました。

あとは何より、主人公・麗司を中島健人さんが演じると聞いたときに、一番興味をそそられましたし、『見てみたい』と強く思いました」

――渕上颯真はご自身と同じ「俳優」という職業ですが、重なると感じた部分や、「ここは違う」という点はありましたか？

「自分と同じ職業ということもあり、心境的にも理解できることが多かったですし、思っていることや出てくるものも常日頃見ている環境に近かったです。身に覚えのあるシーンもたくさんありました。あまり自分と違うと感じる部分や、そこまで苦労したということはなかったです」

――渕上というキャラクターを演じるうえで、特に意識した点や大切にされたことはありましたか？

「出番自体はそこまで多くないので、その中でどう印象を残すかは意識しました。嫌味を言って終わるのか、それとも最後に挽回するのかという二択になりがちな中で、その間にある感情の揺れをどう表現するかをすごく考えました。監督とも何度も話し合いながら、颯真の中にあるものをしっかり出せるように意識していました」

塩野瑛久が「ラブ≠コメディ」で魅せる、ひたむきで美しい眼差し ©2026Storm Labels Inc. All Rights Reserved.

――中島さん演じる麗司との対立も見どころですが、現場での掛け合いで特に刺激を受けたシーンや印象に残っているシーンは？

「撮影の合間は本当に他愛もない話をしていました。みなさんに対して壁がなく、フラットに話してくださったという印象です。

現場では『中島さんのお姫様抱っこが全然ブレない』とスタッフさんの間でも話題になるほどで、思わず僕も中島さんの筋肉に"お姫様抱っこ筋"と名付けてしまったんですが(笑)、そういった細かい部分にもストイックさを感じました。

完成した作品を見たときも、役とすごくマッチしていて、『中島さんがやるから成立する部分だな』と感じましたし、改めてそのすごさを実感しました」

――劇中のようなライバル関係について伺います。これまでの活動の中で、特定の存在を意識したり、他の方の演技を見て「これは一本取られた！」と悔しさを感じたりした経験はありますか？

「『すごいな』と思って悔しさを感じる瞬間は正直しょっちゅうあります。特に印象に残っているのは、僕が戦隊ヒーローの作品(『獣電戦隊キョウリュウジャー』)を終えてすぐの頃に出演したドラマ(『あすなろ三三七拍子』)で、風間俊介さんと共演したときのことです。

僕が台本から受けていた"チャラい人物"という印象と、実際の風間さんのお芝居が違っていたのですが、その違和感がすぐに引き込まれる感覚に変わりました。キャラクターとしてではなく、そこに"生きている一人の人間"として存在していて、気づいたら目が離せなくなりました。そのとき、『俳優ってこういうことか...！』と強く感じたのを覚えています。

同じ台本でも、受け取り方や演じ方によってここまで違うものになるんだと実感しましたし、風間さんは"チャラい"という記号的表現ではなく、その人物としてのリアルな存在感をしっかり演じられていたんです。それを目の当たりにしたときは、『一本取られた』という感覚で、本当に大きな刺激を受けましたし、俳優としてすごく勉強になった瞬間でした」

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――もし俳優業以外で作品に関わるとしたら、やってみたいと感じる役割はありますか？

「照明部をやってみたいです。カメラは自分でも触ることがあるのですが、光の当て方についてはまだまだ勉強中で。光が作品に与える影響は本当に大きいと感じているので、その技術を身につけてみたいと思っています」

――周囲から愛されるスターの麗司と、実力派の渕上。塩野さんご自身が今、どちらかの立場に身を置くとしたら、どちらの在り方に惹かれますか？

「これは難しいですね......(笑)。やっぱり『実力派』として評価されたい気持ちはあります。ただ最近、歌って踊ることをやってこなかったことに対して『やっておけばよかったな』と思う瞬間もあって。そういう意味では、どちらにも魅力を感じます。今回中島さんにお会いしたこともだいぶ影響を受けているかなと思います」

――渕上という「俳優」を演じた経験を経て、ご自身の表現への向き合い方に変化はありましたか？今後の活動に活かせそうなことは？

「中島さんの現場での在り方にはすごくリスペクトを感じました。現場の空気を作る力だったり、周りを巻き込んでいく姿勢だったり。これからは自分自身も、笑顔があふれるような現場を作れる人でありたいなと思いました」

――最後に、公開を楽しみにしているファンの方へのメッセージをお願いします

「入り口としてはすごくポップで見やすい作品なので、ぜひ気軽な気持ちで観ていただけたら嬉しいです。その中で、俳優たちの心情や撮影現場のリアルも描かれているので、『こういうふうに作品が作られているんだな』と感じながら楽しんでもらえたらと思います！」

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文＝HOMINIS編集部

映画「ラブ≠コメディ」公式サイト

公開情報

映画「ラブ≠コメディ」

2026年7月3日(金)全国公開

配給：ストームレーベルズ/ライブ・ビューイング・ジャパン

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