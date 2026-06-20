マクドナルド、ポテトM・Lサイズを250円で販売　最大150円お得、12日間限定

日本マクドナルドは、全国の店舗で6月22日から7月3日までの12日間限定で、人気サイドメニュー「マックフライポテト」のMサイズとLサイズを特別価格250円で販売する。

通常価格はMサイズが350円〜、Lサイズが400円〜のため、最大150円お得になる。

今回の施策は、年間を通じて人気商品をお得な価格で提供する2026年の「トクニナルド」キャンペーンの第4弾として実施するもの。

■マックフライポテトM・Lサイズを特別価格250円で販売

「マックフライポテト」は、今年創業55周年を迎えるマクドナルドを代表する人気サイドメニューのひとつ。

じゃがいもを丸ごとカットし、外はカリッとしたゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長だ。ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、「マックシェイク」と組み合わせた“甘じょっぱい”味わいも楽しめる。

同社は、そんなマックフライポテトを思う存分楽しんでもらいたいとの思いから、期間限定でMサイズとLサイズを特別価格250円で販売する。

マックフライポテトM・Lサイズを特別価格250円で販売

〈販売概要〉

◆マックフライポテト Mサイズ

・特別価格：250円

・通常価格：350円〜

「マックフライポテト」のMサイズ

◆マックフライポテト Lサイズ

・特別価格：250円

・通常価格：400円〜

◆特別価格での販売期間

2026年6月22日〜7月3日

◆販売時間

午前10時30分〜閉店まで

（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

■「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせも

6月17日から販売している「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」(単品50円〜)と組み合わせて楽しむこともできる。

ガーリックステーキをイメージしたシーズニングで、ガツンとしたガーリックの風味とビーフの旨みが特長。マックフライポテトにふりかけて“シャカシャカ”することで、あとを引く味わいを楽しめるという。

シャカシャカポテト ガーリックステーキ味

■堺雅人さん出演の新TVCMも放映

キャンペーンに先立ち、6月19日から俳優の堺雅人さんが「Mr.トクニナルド」に扮する新TVCMも放映している。

CMでは、堺さんがポテト型の拡声器を手に、ポテトの形をした巨大気球の上から地上の人々へ向けて、お得なキャンペーンを元気いっぱいに呼びかける内容となっている。