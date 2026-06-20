キスミー フェルム「美容液クッションファンデ」限定ケース付きで数量限定発売

ベースメイクはしっかりカバーしたいけれど、厚塗り感は避けたい。そんな大人女性にうれしいアイテムが、キスミー フェルムから登場します。2026年7月6日よりイオン先行、9月22日より全国で数量限定発売される「クッションワンダーステイカバーSP 限定ケース付26」は、美容液成分をたっぷり配合した美容液クッションファンデ。軽やかな使用感と高いカバー力を両立し、理想の美肌づくりをサポートしてくれます。

肌悩みに寄り添う高カバー設計

「キスミー フェルム クッションワンダーステイカバーSP 限定ケース付26」は、毛穴・くすみ・ハリ感不足といった大人の肌悩みにアプローチするトリプルアクティブ処方※1を採用した美容液クッションファンデです。

気になる部分を自然にカバーしながら、なめらかで均一感のある美しい仕上がりを実現。ひと塗りで理想の肌印象へ導いてくれるため、忙しい朝のメイク時間短縮にも役立ちます。

また、崩れに強い処方により、時間が経っても美しい仕上がりをキープ。1日中※2快適なベースメイクを楽しめるのも魅力です。

※1 メイクアップ効果による

※2 日中の活動時間。24時間化粧持ちデータ取得済み。

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軽やかなつけ心地と美容液級のうるおい

高カバータイプでありながら、ジェルのように軽くみずみずしい使用感も大きな特長です。

さらに、ムラなく均一に塗布できるメッシュフィルター構造を採用。厚塗り感を抑えながら、自然な美肌印象へ仕上げてくれます。

スキンケア発想の美容液成分も充実。

話題のうるおい成分PDRN※3やグルタチオンをはじめ、ナイアシンアミド、ヒト型セラミド、ビタミンC誘導体※4、ツボクサエキス、ヒアルロン酸、コラーゲンを配合しています。

メイク中も肌にうるおいを与えながら、乾燥しやすい季節にも心地よく使用できるのがうれしいポイントです。

また、SPF50・PA++++を備えているため、紫外線対策をしながら美肌を演出できるのも魅力です。

※3 DNA-Na

※4 3-O-エチルアスコルビン酸

商品情報と発売スケジュール

キスミー フェルム クッションワンダーステイカバーSP 限定ケース付26

価格：2,310円（税込）

ケース付きで手軽に使い始められるため、これからクッションファンデを試したい方にもおすすめです。

カラー：限定3色

容量：12g

発売日：2026年7月6日（月）イオン先行数量限定発売／2026年9月22日（火） 全国数量限定発売

＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。

まとめ

高いカバー力と軽やかな使用感、さらに美容液成分によるうるおいケアまで叶える「キスミー フェルム クッションワンダーステイカバーSP 限定ケース付26」。

毛穴やくすみなどの大人の肌悩みを自然にカバーしながら、ツヤ感のある美しい仕上がりを演出してくれます。

数量限定発売となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♡毎日のメイクがもっと快適で楽しくなりそうです。