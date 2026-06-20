6人組アイドル「シンデレラ宣言！」の“合法ロリおひめ”NANAこと一ノ瀬ななが19日、Xを更新。「この度はSNS上でお騒がせしてしまっている件により、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、お詫び申し上げます」と謝罪した。

一ノ瀬を巡っては、暴露系配信者のポケカメンとの交際、さらにはポケカメンが、名古屋拠点の7人組アイドル「君に、胸キュン」の兎月ももと“二股交際”しているなどとSNS上で拡散。ポケカメンも18日に「俺みたいなやつでもアイドルと付き合えます！！！！！ すみませんでした！！！！！」と投稿し、炎上していた。

一ノ瀬は「SNS上で語られている内容については事実と異なっている点があり、事務所及び弁護士と対応を協議しております」と法的措置の可能性を示唆。一方で「ですが自分の行動の甘さが招いた事態であると認識しています。明日からは気持ちを引き締め、二度と同じようなことが起こらないよう努めてまいります。この度は誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

一ノ瀬の謝罪には「信じている！！」との声がある一方「事実と異なるのに行動の甘さが招いたってさ日本語おかしくない？（中略）この文章見ると事実ですって言ってるようなもんだよ」「最近見た謝罪の中で一番不誠実で中味のない謝罪ではないかと思う。謝る必要性はともかくこれなら謝らない方がマシなくらいに内容がない」など批判の声も寄せられている。

また「君に、胸キュン。」も、公式Xで声明を発表。「現在、兎月ももに関する件につきまして事実確認および調査を進めております。それに伴い、兎月ももは6月20日・21日に出演を予定しておりましたイベントを欠席とさせていただきます」と、疑惑の渦中にある兎月の調査と本人のイベント欠席を発表。「また、本件につきましては現在調査中のため、メンバーへのご質問や聞き取り等はお控えいただきますようお願いいたします」と呼びかけた。