由良川沿いに緑豊かな田園風景が広がる京都府綾部市。私市円山（きさいちまるやま）古墳公園（同市私市町）の駐車場から、小高い丘の頂上を目指し、急な道を10分ほど登ると突然、朝顔形や円筒の埴輪（はにわ）が並ぶ。古代にタイムスリップしたようだ。



【地図】私市円山古墳がある場所は…

下を見て、さらに驚いた。4車線の舞鶴若狭自動車道が公園の下を貫き、トラックや乗用車が走り抜ける。古代と現代の建造物が交錯する空間だ。



5世紀中頃に造られた府内最大の円墳は直径約70メートル、高さ約10メートル。2人が埋葬されていたとみられる。武具や鏡、玉類などの副葬品が出土し、埋葬者は大和政権と関係する人物と推察される。



1987年に近畿自動車道舞鶴線（現在の舞鶴若狭自動車道）の建設に伴う調査で確認され、保存を求める声が上がった。切り土工法からトンネル工法に変更して保存。93年5月、綾部市が史跡公園として開園した。



市社会教育課文化財担当技師の廣富亮太さん（32）は「文化財保護と開発を共存させた象徴的な例だと思う。当時の王権と地方とのつながりがあったことを示し、かけがえがない史跡だ」と話す。



（まいどなニュース／京都新聞）