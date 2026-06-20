久常涼が7差11位、松山英樹60位で決勝Rへ 日本勢3人が予選落ち 23年覇者クラークが単独首位
＜全米オープン 2日目◇19日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、第2ラウンドが終了した。日本勢は5人が出場し、2人が決勝ラウンドへ進出した。
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日本勢トップは大会初出場の久常涼。4バーディ・3ボギーの「69」をマークし、トータルイーブンパー・11位タイにつけた。14回目の出場としている松山英樹は、2バーディ・5ボギーの「73」とスコアを伸ばせず、カットラインのトータル4オーバー・60位タイ。3日目以降の巻き返しを図る。日本の最終予選会から本戦への出場を決めた3人は予選落ちとなった。大西魁斗はトータル7オーバー・98位タイ、佐藤大平はトータル9オーバー・114位タイ、大岩龍一はトータル10オーバー・126位タイで終えた。トータル7アンダーで単独首位に立つのは、2023年大会覇者のウィンダム・クラーク（米国）。トータル3アンダー・2位タイにマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、ザンダー・シャウフェレ、サム・スティーブンス（ともに米国）、トム・キム（韓国）が続いた。 今季メジャー2勝目がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）、キャリアグランドスラムがかかるスコッティ・シェフラー（米国）はともにトータルイーブンパー・11位タイで2日間を終えた。 賞金総額は、前年より100万ドル増額されて2250万ドル（約36億1400万円）。優勝者は450万ドル（約7億2280万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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