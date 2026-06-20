モナキ、初冠特番「モナキ 純度100％」“50項目アンケート”で素顔深堀り デビュー曲フル歌唱も【独占カットあり】
【モデルプレス＝2026/06/20】4人組男性歌謡グループ・モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』が6月20日深夜0時〜0時30分に放送される。5テーマに分けたアンケートを実施し、彼らの素顔を深掘りしていく。
【写真】純烈弟分「おめめぱっちり」可愛すぎる幼少期ショット
スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭のプロデュースで4月8日にデビューしたモナキ。おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人からなるモナキのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、リリース前から注目を集めた。SNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え（6月19日時点）、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、社会現象を巻き起こしている。そんなモナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』では、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていく。
カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた元会社員・おヨネ、俳優やミュージシャンも経験してきた苦労人・じん、一級建築士として駅ビルを建設していた元超エリート会社員・サカイJr.、そして戦隊ヒーローになるも引退し、再び芸能界に戻ってきたケンケン。異色すぎる経歴を持ちながら、彗星のごとくスターになった4人をより深く、より詳しく知るため、50項目に及ぶアンケートを実施。その回答をもとにモナキを深掘りしていく。
「子どもの頃の夢（なりたかった職業）は？」に「漫画家」と回答したサカイJr.とじん。おヨネの似顔絵を描いてみることになった2人――見事に特徴を捉えた2人の絵の仕上がりとは。そして「ストレス発散法」を「ペペロンチーノを大口で食べる」と答えたおヨネ。スタジオでは実際におヨネがペペロンチーノを食べてみることになり、“バキュームおヨネ”が誕生する衝撃映像が。ほかにも、ケンケンがバラエティ番組の定番・ビリビリ椅子の餌食になったり、サカイJr.は人生初の食リポに挑戦。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の貴重なフル歌唱も届ける。
さらに、TELASA（テラサ）では放送終了後から全5本のオリジナルコンテンツを一挙配信。収録直後のアフタートークやデビュー曲のカップリング曲『こんなもんじゃねぇ』の初パフォーマンス映像のほか、一問多答クイズ、収録当日の私服＆カバンの中身も公開。地上波放送には入り切らなかったスタッフおすすめの未公開トークも独占配信する。
モナカマ（ファンネーム）必見の未公開トークでは、おヨネの必殺特技やじんの秘密の健康法、モナキの4人が住む家の間取りが明らかに。地上波放送で気になっていた“モナキになる前のそれぞれのベストショット”についても、メンバー自ら説明してくれる。
そしてアフタートークでは、4人が収録の感想や反省を語る。“バキュームおヨネ”誕生の瞬間をおヨネが振り返ると、「“バラエティーには魔物が棲む”って言うけど、普段は喋れていることが全然喋れなかった」とじん。ケンケンは「僕が一番、“お前、モナキで大丈夫か？”っていう情報をバンバン出している気がする」と心配し、サカイJr.は「人生でやったことないことまでやってしまった」とコメントしていた。（modelpress編集部）
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◆モナキ、初冠特別番組『モナキ 純度100％』
スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭のプロデュースで4月8日にデビューしたモナキ。おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人からなるモナキのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、リリース前から注目を集めた。SNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え（6月19日時点）、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、社会現象を巻き起こしている。そんなモナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』では、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていく。
◆モナキの禁断のプライベートが次々と明らかに
カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた元会社員・おヨネ、俳優やミュージシャンも経験してきた苦労人・じん、一級建築士として駅ビルを建設していた元超エリート会社員・サカイJr.、そして戦隊ヒーローになるも引退し、再び芸能界に戻ってきたケンケン。異色すぎる経歴を持ちながら、彗星のごとくスターになった4人をより深く、より詳しく知るため、50項目に及ぶアンケートを実施。その回答をもとにモナキを深掘りしていく。
「子どもの頃の夢（なりたかった職業）は？」に「漫画家」と回答したサカイJr.とじん。おヨネの似顔絵を描いてみることになった2人――見事に特徴を捉えた2人の絵の仕上がりとは。そして「ストレス発散法」を「ペペロンチーノを大口で食べる」と答えたおヨネ。スタジオでは実際におヨネがペペロンチーノを食べてみることになり、“バキュームおヨネ”が誕生する衝撃映像が。ほかにも、ケンケンがバラエティ番組の定番・ビリビリ椅子の餌食になったり、サカイJr.は人生初の食リポに挑戦。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の貴重なフル歌唱も届ける。
◆アフタートークでは収録の感想や反省を語る
さらに、TELASA（テラサ）では放送終了後から全5本のオリジナルコンテンツを一挙配信。収録直後のアフタートークやデビュー曲のカップリング曲『こんなもんじゃねぇ』の初パフォーマンス映像のほか、一問多答クイズ、収録当日の私服＆カバンの中身も公開。地上波放送には入り切らなかったスタッフおすすめの未公開トークも独占配信する。
モナカマ（ファンネーム）必見の未公開トークでは、おヨネの必殺特技やじんの秘密の健康法、モナキの4人が住む家の間取りが明らかに。地上波放送で気になっていた“モナキになる前のそれぞれのベストショット”についても、メンバー自ら説明してくれる。
そしてアフタートークでは、4人が収録の感想や反省を語る。“バキュームおヨネ”誕生の瞬間をおヨネが振り返ると、「“バラエティーには魔物が棲む”って言うけど、普段は喋れていることが全然喋れなかった」とじん。ケンケンは「僕が一番、“お前、モナキで大丈夫か？”っていう情報をバンバン出している気がする」と心配し、サカイJr.は「人生でやったことないことまでやってしまった」とコメントしていた。（modelpress編集部）
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